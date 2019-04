Aún no entregan ayuda a afectados por incendio en la Alameda de Curicó

Impresentable. Autoridades regionales, provinciales y comunales se fotografiaron con comerciantes, pero la promesa de los “$7 millones” todavía no se materializa.

Curicó. El miércoles pasado comenzó la demolición de los escombros que dejó el siniestro que destruyó por completo ocho locales comerciales, ubicados en la Alameda Manso de Velasco, a principios de febrero pasado.

Muchos encuentran que ese trabajo se realiza con bastante retraso, por lo que aparece aún más impresentable que todavía no reciban los afectados los siete millones de pesos, que prometió el Gobierno y que se iban a hacer efectivos a través del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

Diario La Prensa se contactó con algunos de los afectados, quienes confirmaron la demora.

Uno de esos relatos corresponde a la ciudadana venezolana Luisaida Mendoza, dueña del local Grills Burger. “Aún nada a ninguno de los afectados. Nos exigieron algunos requisitos (solvencias). Yo los entregué hace más menos 15 días y nada. Lo que me dijeron fue que no han llegado los recursos a Curicó y que había que esperar”, dijo.

No hay que olvidar que el intendente regional, Pablo Milad; la gobernadora provincial, Macarena Pons, concejales y otras tantas autoridades celebraron el apoyo, el que hasta ahora se quedó solo en una promesa incumplida.

“ES UNA DECEPCIÓN”

En tanto, la representante legal de Presto Pizza, Yenny García, puntualizó que en su momento les dijeron que iba a ser todo rápido, pero poco a poco comenzaron las trabas. “Se está haciendo en un 90 por ciento con las mismas condiciones que si uno postulara normal por Sercotec. La verdad que de bono, de extraordinario o de catástrofe no tuvo mucho, porque estamos hoy día cumpliendo paso a paso. Creo que hay una salvedad que no vamos a tener que poner el 20 por ciento que se pide en general”, apuntó.

La profesional se siente decepcionada y recordó que ellos no pidieron la ayuda, pero que estaban muy ilusionados con la idea. “No es verídico ni tan así como se dijo, no fue rápido, no fue de libre disposición, no se tomará en cuenta lo que ya hemos comprado o sueldos que se van a tener que pagar igual a trabajadores, que están esperando que reabramos”, dijo.

García espera que las autoridades los puedan recibir para ver qué pasos seguirán de aquí en adelante, pues la comunidad cree que el dinero se entregó y recordó que, incluso, varias personas cuestionaron la ayuda.

“LO ENCUENTRO LAMENTABLE”

La presidenta de la comisión de Estrategia y Fomento Productivo del Consejo Regional del Maule, consejera regional Cristina Bravo, lamentó el retraso de la ayuda. “Encuentro lamentable que estemos a fines del mes de abril y todavía estos comerciantes no reciban un adelanto de lo que se les prometió. Hay algunos de ellos que están gestionando créditos por fuera y creo que no corresponde”, acotó.

La consejera de la provincia de Curicó, se comprometió en hacer gestiones para que se acelere el tema y aún recuerda las fotografías de las autoridades.

“Pensé que ese lanzamiento iba a ser con la entrega del cheque de inmediato. Espero que en los próximos días esto se regularice y que se tome en cuenta todo lo que han perdido estas personas. Voy a preguntarle al Intendente qué pasa con esto y particularmente a Sercotec”, acotó.