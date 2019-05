Atleta solicita apoyo para competir en Canadá

Evelyn Ortiz. La corredora curicana formuló un llamado a las autoridades a fin de poder acceder a los recursos que sean necesarios que le permitan ratificar su participación en el Campeonato Norte-Centro América y Caribe, con sede en Toronto.

CURICÓ. Luego de participar en el Grand Prix del Mercosur en Uruguay, donde venció en las pruebas de 400 y 800 metros planos, la atleta curicana de la categoría Master, Evelyn Ortiz, ya se encuentra trabajando en sus próximos desafíos. Cabe recordar que durante el presente año la corredora de 35 años dijo presente en el Mundial Master que se disputó en Polonia, competencia en donde estuvo a solo centésimas de alcanzar un lugar en el podio, en específico, en la final de los 800 metros planos (arribó cuarta). En contacto con diario La Prensa, Ortiz reconoció que uno de sus objetivos a corto plazo es participar en el Campeonato Norte-Centro América y Caribe, torneo de carácter internacional fijado entre el 18 al 21 de julio con sede en Toronto, Canadá. Si bien reconoce su interés ir, aún no ha podido ratificar su asistencia a la espera de contar “con todos los recursos posibles para poder viajar”. En tal contexto, la deportista aprovechó de formular un llamado “a las autoridades” de la región, a fin de poder recibir el apoyo necesario para dar aquel paso. “Aprovecho de hacer un llamado a las autoridades de mi ciudad y de mi región, a que esta vez me puedan aportar y me puedan ayudar en algún aspecto del viaje, porque sin duda se me complica mucho estar siempre solventando mis viajes, porque requiere de un gran esfuerzo hacerlo. Lo planteo con mucha humildad, yo sé que hay muchos deportistas que están en las mismas, pero esta vez creo que me gustaría sentir el apoyo más allá de las palabras, sino que en actos concretos, para poder tener una mejor actuación a nivel internacional”, dijo.

TIEMPOS

Respecto a lo que fue su participación en el Grand Prix del Mercosur en Uruguay ante un “gran marco del público”, la atleta reconoció estar “muy contenta” con el resultado obtenido, ya que ha ido mejorando sus tiempos. “La marca que tuve en los 400 fue mucho mejor que la alcanzada en el mundial”, subrayó. La deportista aprovechó de agradecer el apoyo recibido, sobre todo desde su natal Curicó, donde muchas personas observaron lo que fue su participación, ya que el torneo fue transmitido por redes sociales. “Me llegaron muchos mensajes de felicitación, de buenas vibras. Así que agradezco a la gente de Curicó que siempre está pendiente de lo que hago. Aprovecho de recalcar el trabajo que estamos haciendo con Marcelo Gajardo, que es mi entrenador, y también al Club Olímpico Curicó, quienes me abrieron las puertas en el mundo Master. Me tiene muy contenta poder representar a Curicó y a Chile”, concluyó.