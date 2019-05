Aseguran que se mantendrá el tránsito en la avenida Alessandri “de oriente a poniente”

Alternativas. Si bien en una primera instancia se había contemplado realizar “cortes totales” en algunos de los tramos a intervenir, en definitiva, la empresa que se adjudicó los trabajos indicó que optará por al menos dejar habilitada una calzada.

CURICÓ. Si bien aún restan algunas decisiones por tomar, ya comienza a tomar forma el denominado “plan de mitigación” de las venideras faenas ligadas al megaproyecto vial Alessandri-Freire de Curicó, iniciativa licitada por el Serviu. Respecto a los desvíos, si bien en una primera instancia se había contemplado realizar “cortes totales” en algunos de los tramos a intervenir, en definitiva, la empresa que se adjudicó los trabajos (Icafal) indicó que optará por al menos dejar habilitada una calzada, lo que permitiría asegurar el tránsito vehicular en un sentido.

Según lo manifestado a radio Condell por la delegada provincial del Serviu, Luzmira Albornoz, la idea es evitar molestias “sobre todo en sectores residenciales”, para lo que se han tomado en cuenta “arterias” preparadas para recibir flujos de tal naturaleza.

Complementando aquel punto, el inspector técnico de dicha obra (ITO), Francisco Correa, también indicó a la aludida emisora que la idea es mantener el tránsito en la avenida Alessandri “de oriente a poniente”, es decir, para ingresar a la ciudad por aquel punto, alternativa que será utilizada, por ejemplo, por buses y minibuses que transportan pasajeros. Independiente a ello, se recomendará a los vehículos particulares a utilizar otras opciones a la hora de concretar tal ejercicio.

ALTERNATIVAS

Por lo mismo, la opción que no estará disponible en dicha zona será “la salida de la ciudad”, lo que por ahora “sigue en evaluación” de cara a establecer la mejor alternativa.

Una idea que se baraja es que, por ejemplo, los buses hacia Santiago sigan el mismo trayecto que llevan a cabo los que se dirigen hacia el sur (separándose en la Alameda) y que los vehículos particulares lo hagan por la avenida España. Para el caso de los minibuses, la alternativa sería el cruce Los Vidales.

Otro acuerdo con la empresa pasa por “mantener habilitados” los cruces a intervenir. “Por ejemplo, trabajar media calzada en los cruces y a través de paleteros, mantener el tránsito habilitado. Si se empieza a trabajar en el nudo completo, se formarían los tacos”, dijo Correa.

Otro punto que se está evaluando es el ingreso de camiones, sobre todo aquellos que tienen como destino la costa de la provincia curicana, donde “no es necesario que ingresen a la ciudad”. Para el caso de los vehículos particulares, sus conductores deberán evaluar “la mejor opción” que estimen pertinente de acuerdo, por ejemplo, “al horario” del viaje.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez que se establezca la mejor alternativa, el plan requiere ser visado por el seremi de Transportes, quien de manera posterior deberá oficializar dicha información a las empresas de transporte de pasajeros y la comunidad. Independiente a ello, a fin de afinar “todos los detalles posibles”, previo “al inicio de la obras” se continuarán llevando a cabo “las reuniones de coordinación que sean necesarias” con todos los organismos involucrados en el mega proyecto. “Lo importante es que nosotros no vamos hacer cortes mientras la empresa no tenga la demarcación hecha en terreno, no estén instalados los semáforos como corresponde y no tengamos las reuniones respectivas”, acotó Albornoz.