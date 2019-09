Arquitectos señalan la necesidad que Curicó tenga crecimiento en altura

Llamado. Mauricio Farías, presidente de la Asociación de Arquitectos, denuncia el aumento de sitios eriazos en el centro de la ciudad.

Curicó. Un llamado a las autoridades municipales hizo el presidente de la Asociación de Arquitectos de Curicó, Mauricio Farías, para que gestionen las herramientas de urbanismo que permitan a la ciudad de Curicó poder “crecer en altura”, escenario que actualmente se ve casi imposible con las actuales disposiciones.

“Podemos crecer en la medida que haya un compromiso de las autoridades comunales, dado que ha aún no se ha dado una señal a la necesidad que tiene la ciudad de transformarse en un centro urbano desarrollo y no lleno de sitios eriazos”, expresó.

Dijo el dirigente gremial que para que ello suceda, se necesitaba voluntad de la autoridad municipal para efectuar ahora la modificación necesaria al plan regulador vigente de Curicó y no continuar esperando cinco u ochos años más para su aprobación.

REPOBLAR EL CENTRO

También destacó el arquitecto curicano, la necesidad de habitar el centro urbano, para volver a vivir en la ciudad y que para ello se requiere de edificios de departamentos en altura y que eso no se va a lograr con la normativa que permite solo cuatro pisos a nivel suelo. “Esta normativa no tiene ningún destino, porque nadie va a invertir uno o dos millones de dólares para perder, por eso para algunos inversionistas es más rentable mantener sitios eriazos para estacionamiento que un edificio de cuatro pisos. Cualquier ciudad de Chile, considera construir edificios de más de 46 metros de altura como mínimo. Lo ideal sería mantener la altura que se tenía en el Plan Regulador antiguo, que logró edificios en el centro de la ciudad que hoy son verdaderos emblemas de progreso como el San Martín y El Renacimiento y en los últimos años los hoteles Diego de Almagro y Radisson y otros como Torre Carmen, que pueden ser ejemplo para las edificaciones que necesita un ciudad progresista”, indicó.

Mauricio Farías, aseguró que actualmente se está trabajando a la inversa, dejando el centro abandonado y construyendo edificios en altura en la periferia, llevando a la gente fuera del casco histórico y que ello se puede notar claramente cuando a las 20:00 horas, ya no circula gente por el centro de la ciudad.

CAOS VEHICULAR

Señaló el profesional que la gente se pregunta por qué se ve tan abandonado el centro, cuando de lunes a viernes funciona todo el sistema financiero, los servicios públicos y quienes llegan a trabajar o a comprar lo hacen en auto convirtiendo el centro en un espacio caótico y peligroso, lleno de tacos. “Increíble pero cierto, se luchó tanto para sacar los vehículos de la plaza y no se demoraron más de cinco días en reponerlos, dejando sin vista nuestra hermoso paseo y produciendo un taco increíble”, expresó el arquitecto.

INVERSIONES

También destacó que existe gran cantidad de proyectos de inversionistas curicanos y de otras zonas para edificios en altura, que están detenidos en el centro de la ciudad y que ahora están invirtiendo fuera de Curicó, dado que edificar a escasa altura no es rentable para nadie.

El desarrollo inmobiliario en este sentido está detenido, manifestó Mauricio Farías, lo que significa que mucha gente que podría estar invirtiendo no lo puede hacer y tienen que recurrir a otras ciudades de la región donde sí se desarrollan grandes proyectos. “Las buenas condiciones que se entreguen tienen efecto en la inversión y esta en la adquisición de materiales, en las posibilidades de mayor trabajo, en el poder de compra y en la cantidad de empleos que se pueden generar cuando las obras construidas comiencen a funcionar. Por ello se necesita reactivar la construcción inmobiliaria en Curicó, dado que solo se ha podido contar mayormente con lo que invierten los servicios del Estado en las obras que se construyen”, manifestó.

Destacó que la agrupación de arquitectos pidió en concejo municipal a las autoridades comunales que definieran la ciudad que querían. Una ciudad para el auto o una ciudad para las personas. “Creo que la ciudad debe partir pensando en la gente y también preservar la historia y no botar el patrimonio, pero se debe planificar pensando en las zonas que deben preservarse y otras que pueden atraer inversión para edificar en altura, pero ello hay que definirlo, porque nadie va a gastar una brutalidad de dinero para hacer un edificio de cuatro pisos. No se puede estar hoy pidiendo que las construcciones se vayan cuatro o siete metros hacia atrás para dejar antejardines, cuando nunca Curicó tuvo este espacio y en carretera son 15 metros los que se deben dejar libres lo que significa que no se puede construir nada. En la ciudad una casa esquina, debe dejar siete metros por un lado y 5 por otro por lo que está condenado a no construir y deja su terreno para estacionamiento. Si Curicó tiene como característica la fachada continua no se le puede pedir que se recoja siete metros y bote su casco histórico. Así no se puede salvar ninguna construcción y por lo cual, en cincuenta años más habría que mostrarle a los descendientes solo fotos de lo que era el hermoso Curicó de antaño”, dijo.

Expresó Farías, que como Sociedad de Arquitectos de Curicó piensan que para que Curicó crezca en altura en forma rápida en algunos sectores y en otros se conserve el patrimonio, se requiere de la voluntad de la autoridad comunal para dar vida a un instrumento urbanístico que lo permita.