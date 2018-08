Anuncian estudio para mitigar la congestión vial en Curicó

CURICÓ. Hasta el Campus Curicó de la Universidad de Talca (UTalca) llegaron el seremi de Transportes del Maule, Carlos Palacios, y el diputado Hugo Rey, para dictar la charla “Aumento del parque automotriz y sus implicancias en la Región del Maule”, actividad organizada por las alumnas de Ingeniería Civil Industrial de la UTalca, Fernanda Arenas y Karen Reyes como parte del ramo de seminario que dirige el académico Claudio Aravena.

Aravena explicó que “esta actividad fue el broche de oro para cerrar este primer semestre en la asignatura de Seminario de Ingeniería Industrial. Se abordó un tema muy contingente y ligado a la ingeniería, que afecta al ciudadano común. La congestión vial y la contaminación la vivimos todos los curicanos. Las alumnas realizaron una excelente investigación, que se complementó con la visión del seremi de Transportes y la del diputado”.

El seremi Palacios, destacó el diálogo con los jóvenes. “Una instancia académica como esta es buena para conversar. Por lo tanto, esperamos que se repita. La investigación y los conversatorios académicos llevan a definir políticas futuras”.

ESTUDIO MARCO

Palacios recalcó que el transporte público repercute en la vida diaria de todas las personas, “por lo tanto estamos todos involucrados en el tema. Lo más importante para nosotros son los estudios que estamos haciendo en Curicó. Hoy se ve algo lento en cuanto a la cantidad de proyectos que existen de infraestructura, sabemos que se va a construir la rotonda cerca de la Felicur, hay otro proyecto en Freire, pero eso es todo. No hay una proyección futura en Curicó a 10 años. Para eso estamos afinando el Segundo Estudio Marco de Transporte Público. Curicó está creciendo hacia el nororiente y tenemos que empezar a ver cómo conectamos los sectores de la ciudad y también cómo la conectamos con Romeral, Zapallar, Tutuquén”.

El seremi agregó que el estudio -que se comenzará a aplicar el 23 de agosto- “nos dirá qué proyectos deberemos realizar de aquí a 10 y 20 años. Plasmará lo que escuchemos en varios diálogos, la gente tendrá que opinar para saber lo que necesitamos y cómo estructuramos la ciudad al norte; nos interesa arreglar la entrada a Los Niches, que el río no corte la ciudad, ver otra salida al sector Zapallar, etc. Hay muchas ideas que queremos plasmar y escuchar lo que nos tengan que decir los académicos y el público en general”.

El diputado Hugo Rey dijo al respecto que es importante que las personas opten por métodos de transporte diferentes al automóvil. “Las vías estructurantes de Curicó son las mismas prácticamente desde la fundación, sobre todo en el casco histórico: tienen el mismo ancho, pero tenemos más autos que hace 70 años atrás… (pero) no podemos hacer más calles en gran parte la ciudad, por eso tenemos que incentivar y generar el uso eficiente de los espacios viales”.

En ese sentido, el parlamentario agregó que “si queremos solucionar esto, hay que cambiar los estilos de transporte y usar medios no contaminantes como la bicicleta, hacer convivir el vehículo con la caminata: no tenemos para qué llegar en el auto hasta el centro o para ir de compras a veces no es necesario llegar en vehículo hasta la puerta del negocio; por otra parte debemos aumentar la densidad de población en el centro de Curicó, para que haya menos gente en la periferia, lo que evitaría el uso de más vehículos”.

Consultado por la necesidad de mejorar el transporte público, Hugo Rey señaló que, en efecto, buses más nuevos y cómodos atraerían a la gente al uso de las micros, lo que también ayudaría a aminorar la congestión; “pero eso también tiene que ir de la mano con la reducción del tiempo de traslado… eso tiene que ver también con gestión de tránsito donde las autoridades locales tienen una función vital”.