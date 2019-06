Alcaldesa de Molina tajante contra empresa avícola: “No les creo nada”

Tras exposición. Representantes de la firma que pretende instalarse a 23 kilómetros de Radal Siete Tazas produciendo 183 toneladas diarias de guano, trataron de convencer a las autoridades sobre los beneficios de su proyecto. Sin embargo, la respuesta fue un no rotundo.

Molina. Hasta el propio concejo municipal de Molina, llegaron los representantes de la polémica empresa Núcleo Agricovial, con motivo de convencer a las autoridades de apoyar la instalación de una planta avícola en la turística comuna.

Tras haber solicitado la cita formalmente mediante la ley del lobby, Antonio Aguirre, gerente general de la firma propiedad de Germán Vial, comenzó a exponer ante los presentes sobre las “mejoras” al proyecto y los eventuales beneficios que podría acarrear para la ciudad.

Entre ellos, destaca la disminución de 11 a siete galpones para aves de postura y el reemplazo de la guanera por galpones de procesamiento para abono y comercialización.

Sin embargo, su exposición no estuvo ni cerca de convencer a los integrantes del cuerpo colegiado, especialmente a la alcaldesa Priscilla Castillo, quien criticó en duros términos las afirmaciones de la compañía.

CREDIBILIDAD

La primera autoridad comunal partió diciendo que “no sé si ponerme a llorar o reír”, ya que, a su juicio, la firma capitalina tenía planificado desde antes las “soluciones” que hoy plantea al Servicio de Evaluación Ambiental, tratando de apaciguar así las críticas con medidas como galpones para manejar el guano.

“No les creo nada, porque el papel aguanta todo. Nosotros pensamos en los niños y por eso no queremos industrias contaminantes. Creo que los empresarios deben empezar a entender desde ya que las industrias deben ser más pequeñas. En países como Alemania o Francia, no se autorizan estas empresas, porque la legislación protege a la ciudadanía”, dijo.

Además, Priscilla Castillo les enrostró que, además de las 180 toneladas diarias de guano, “es un proyecto muy contaminante para las aguas, sin contar el efecto vial de 31 camiones por día entrando por Lontué y pasando por Pichingal hacia la cordillera”.

RESPUESTA

En respuesta a dicho emplazamiento, Antonio Aguirre, planteó que “es un proyecto con un compromiso que se puede ir monitoreando año a año. Si usted ve que estamos desviados y no cumplimos, tiene todos los atributos para detenernos”.

Tal afirmación encontró inmediata respuesta en la alcaldesa, quien le corrigió diciendo que “eso no es así, porque tenemos una chanchera en Tres Esquinas que no cumple con ninguno de los temas legales, pero como en la Región no hay fiscalizadores y ningún Gobierno ha entregado recursos para tenerlos, los más perjudicados son los habitantes del sector”.

Priscilla Castillo terminó la intervención diciéndole al gerente de la polémica empresa que “usted no vive al lado de una avícola, los vecinos sí y estarán todos los días con las moscas. Eso no lo vamos a permitir”.

Cabe destacar que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) todavía está analizando los requerimientos del municipio y los demás organismos pertinentes para determinar la viabilidad de la avícola; decisión que finalmente recaerá en una comisión de Seremis encabezada por el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad.