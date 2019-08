Alcalde planteó modificaciones para mejorar tránsito por desvíos

Análisis. En la reunión se concordó en implementar nuevas acciones que permitan mejorar la fluidez en el avance de los vehículos.

CURICÓ. En una mesa de trabajo se analizaron las medidas de tránsito implementadas en el primer mes de inicio de trabajos del megaproyecto vial Eje Freire-Alessandri. En la reunión participaron el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, la gobernadora provincial, Macarena Pons y el seremi de Transporte, Carlos Palacios, más representantes del Serviu, Carabineros, entre otros actores.

La primera autoridad de la comuna, comentó que fue una reunión positiva en la que concordaron en implementar nuevas acciones que permiten mejorar la fluidez del tránsito, como por ejemplo, “hemos pedido que se evalúe una tercera pista por Río Loa al llegar a avenida España, nosotros ya lo habíamos conversado hace días atrás, pero hoy día se concordó poder evaluar esas alternativas que nosotros creemos que es viable y eso va a ayudar a los principales puntos de congestión. Otro de los puntos importante es el cruce Los Vidales con la caletera para donde estamos planteando algunas alternativas Para generar fluidez de tránsito por la caletera oriente, particularmente para los vehículos que vienen de Romeral. “Nosotros tenemos contabilizado que en un día normal en la hora punta de la mañana, pasan 360 vehículos desde Romeral hacia Curicó por el cruce Los Vidales y eso nos permitiría descongestionar esa intersección que está siendo hoy día muy utilizado tanto de ingreso como de egreso. Ahí confluyen cerca de mil 200 vehículos entre las 7:40 y 8:20 de la mañana, por lo tanto claramente ahí necesitamos hacer una intervención”, dijo el alcalde Javier Muñoz.

Asimismo, otra de las medidas en este sector sería que la caletera en el cruce Los Vidales, quede unidireccional hacia el sur en la hora punta, para darle mayor fluidez a los vehículos que se dirigen hacia avenida España.

CEMENTERIO MUNICIPAL

El alcalde Javier Muñoz informó que respecto al acceso del Cementerio Municipal, la empresa habilitará una entrada por la parte posterior de éste para las familias que llegan con sus deudos al camposanto. “También iniciamos una campaña comunicacional con las diferentes funerarias y con las iglesias, para que ellos sepan por dónde y cómo deben acceder hoy al cementerio y guiar de mejor forma los carros fúnebres”.

Respecto de los comerciantes afectados por los desvíos en calle Freire entre Carmen y O´Higgins, el alcalde explicó que está programada una reunión para este viernes con los comerciantes y agregó que hay una buena disposición de parte de Serviu. En cuanto a los problemas viales que podría generar la realización del Rally Mobil en septiembre, el edil dijo que no influye en la zona de construcción, ya que se desarrolla en el cerro Condell y no en el entorno. Además se ha fijado un acceso para ellos por el lazareto, para que los vehículos de competencia no afecten el normal tránsito de la ciudad.

Por su parte, la gobernadora provincial dijo a modo de conclusión, que pensaban que la situación sería más caótica, sin embargo los problemas de congestión son solo en horarios peak. “Se agradece que la ciudadanía está haciendo su parte. Estamos viendo nuevas medidas de mitigación, sugerir desvíos, etc.”.