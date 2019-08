Alcalde pidió al Serviu reponer al doble los árboles talados por obras en eje vial Freire-Alessandri

Tras críticas. Árboles sacados en el cementerio eran añosos y muchos de ellos con plagas. Serán repuestos en proporción de 2×1. En ese sector se construirán cuatro pistas.

Curicó. Ante las críticas por la tala de los árboles de avenida Juan Luis Diez, en las afueras del cementerio municipal, el alcalde Javier Muñoz concurrió a terreno junto al Serviu y la empresa Icafal, además del director del cementerio Roberto García y el director de aseo y ornato Juan Rafael Gonzalez. En el lugar y plano en mano, pidió al Serviu reponer al doble los árboles talados.

El alcalde fue claro en señalar que las obras del eje vial involucran una extensión a cuatro pistas en un sector de Juan Luis Diez con avenida Freire, para permitir el viraje de los vehículos y una mayor fluidez del tránsito. Sobre la tala de los árboles, explicó que pidió al Serviu que se repusieran en proporción de 2 a 1, es decir, por cada árbol que se saque, deberán reponer dos. “Aquellos que no conocen las características de este proyecto, acérquense, este no es un proyecto nuestro sino que del Serviu regional pero que obviamente lo necesitamos. En esta avenida (Juan Luis Diez) va a quedar de cuatro pistas. Hemos pedido al Serviu que por cada árbol que se corte, el Serviu a través de la empresa mandante, reponga dos árboles y el Serviu está de acuerdo con eso. Además el proyecto contempla casi dos hectáreas de áreas verdes en distintos puntos del eje vial”, dijo.

El jefe comunal explicó que el cuidado del medio ambiente tiene que ir compensado con el desarrollo y el crecimiento y agregó que además los árboles talados en el sector del cementerio eran añosos y algunos dañados por dentro. “Hemos pedido medidas de mitigación. Es más, todas las palmeras de calle Freire frente al estadio La Granja se van a trasplantar para después instalarlas nuevamente. Aquellos árboles que sea posible resguardar, también se hará. Tenemos árboles cruzados con el cableado eléctrico y tenemos que hacer los resguardos, para que los que se van a instalar a futuro no tengan que interferir los cables. El estándar de esta calle cambiará a cuatro pistas y no se puede tener este tipo de intervención sin generar un impacto. Lo importante son las medidas de mitigación que estamos considerando con el Serviu y llamo a algunas autoridades que hablan por los medios de comunicación, que se informen y después opinen”, enfatizó. Muñoz enfatizó que la obra que se ejecuta no es del municipio curicano, pero que sin embargo esta entidad comunal ha velado por el resguardo del patrimonio medioambiental a través de las medidas de mitigación. “A nosotros no nos corresponde dar explicaciones, las tiene que dar el Serviu y la empresa respectiva. Acudimos para dar respuesta a la comunidad y hemos hecho todo el seguimiento, por eso tenemos la oportunidad de informar adecuadamente a la comunidad”, agregó.

SERVIU

Por su parte Lucy Albornoz, delegada provincial del Serviu explicó que “todos los cortes realizados están siendo autorizados por las unidades correspondientes y con respaldo técnico. Como parte de medidas de mitigación, vamos a instalar 544 árboles, arbustos y áreas verdes, el trabajo se va a seguir haciendo y a la comunidad quizás le generó un impacto verlo pero esto se informó en las charlas de difusión que hicimos con el municipio, la gobernación y las entidades pertinentes”.