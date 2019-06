Alcalde Javier Muñoz entregó firmas de los curicanos al presidente de EFE

Encuentro en Santiago. Las más 16 mil firmas de curicanos que adhirieron al proyecto fueron entregadas a EFE por autoridades y vecinos escogidos en asamblea.

SANTIAGO/CURICÓ. En dependencias de EFE se reunió el alcalde Javier Muñoz, la senadora Ximena Rincón y dirigentes vecinales con el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, quien recibió más de 16 mil firmas que fueron recolectadas en la comuna con el fin de exigir las cuatro pistas para Camilo Henríquez. Las firmas representan la cantidad de curicanos que estarán vigilando el cumplimiento de los compromisos realizados por la empresa de transporte vial.

En la oportunidad, Errázuriz destacó positivamente esta instancia y valoró el interés de los vecinos por su ciudad. “Es importante para nosotros asegurarnos que esa solución sea compatible con el crecimiento ferroviario que estamos haciendo y por eso le hemos comunicado a Serviu que nos interesa hacer en forma temporal esta apertura de cuatro vías, pero que deben comenzar ya con la ingeniería necesaria para desnivelar el cruce, porque el flujo exige un cruce desnivelado y esa era la razón por la cual ferrocarriles venía pidiendo el impulso de esa desnivelación. Por ahora, hemos – transitoriamente – validado una solución a nivel, pero es importante recordar a las personas que para que los trenes puedan recuperar el sitial que tuvieron hace 100 años, necesitan vías expeditas y eso es sin muchos cruces a nivel”, comentó.

REACCIONES

En este sentido, el alcalde Javier Muñoz agradeció la amabilidad de EFE y se mostró contento con la respuesta de la empresa de ferrocarriles.

“Hemos tenido una reunión bastante interesante y clarificadora en lo que era esta temática. Para nosotros era muy importante llegar con estas más de 16 mil firmas de curicanos que han apoyado esta iniciativa y este proyecto, no solo para decirle al presidente de EFE que hay curicanos preocupados, sino también para decirle que vamos a haber 16 mil curicanos y más, verificando y fiscalizando que estos compromisos que ha suscrito EFE con el Ministerio de Vivienda se cumplan. Por otro lado, manifestar que le planteamos la incomodidad por algunos plazos que se establecían en una nota que él mandó, se manifiesta abierto respecto a que esto se pueda rectificar y ajustar a los tiempos reales de lo que significa un proyecto de soterramiento, sin entrabar las cuatro pistas de Camilo Henríquez, pero además ir avanzado paralelamente en proyectos de recuperación de Sarmiento y de la propia estación de EFE”, aseguró el jefe comunal.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón manifestó su alegría por el resultado de la reunión y destacó que se pudieron conversar otros temas pendientes. “Una muy buena reunión con el presidente de EFE junto al alcalde de Curicó, Javier Muñoz y que ha traído más de 16 mil firmas que apoyan este proyecto, que además dan cuenta de no solo la importancia que reviste para la ciudadanía esta obra, sino que además el compromiso que tiene ella con la gestión de alcalde Javier Muñoz. Estamos muy contentos por la recepción del presidente de EFE y de otros temas que han salido en la reunión, porque no solamente este proyecto en particular sino que además la recuperación de la estación de Curicó, la estación de Sarmiento, metiéndolos en un proyecto integral del Maule, que permita potencia la región y el turismo”, explicó.

VECINOS

Los vecinos valoraron la respuesta de la empresa EFE y se mostraron esperanzados de los nuevos proyectos que vendrán para el desarrollo comunal.

“Estamos felices, porque se hizo la entrega de las firmas y el proyecto sigue adelante a las cuatro pistas. Estamos conformes con la reunión, conformes con la solución más rápida posible que nos entregó el presidente de EFE, así que bien conforme con la noticia y gracias a la gente que firmó para el apoyo de este gran proyecto para Curicó”, comentó Luis Bravo, presidente de la junta de vecinos Pedro Nolasco.

Asimismo, Abraham Esco-bar, secretario JJ.VV Nuevo Mundo de Bombero Garri-do, agradeció a todos los vecinos que entregaron su firma. “Agradecer al grupo EFE por la recepción que nos dio y segundo, agradecer a todas las personas, a las más de 16 mil, que confiaron en esta campaña y dieron su firma para el apoyo para este objetivo que estamos luchando. Hubo gente y dirigentes, voluntarios que hicieron muchos sacrificios los fines de semana para recoger estas firmas, dejando de lado a su familia, para estar en la feria o en algún punto recolectando firma, y a acá está el resultado, entonces ese resultado no puede ser menoscabado, ni subestimado y agradecerle a ellos la confianza y decirles que seguiremos con este tema”, afirmó.

Finalmente, el presidente de consejo provincial de Taxis básicos y colectivos, Francisco Cordero, valoró la buena recepción de la empresa de trenes. “Veníamos muy ilusionados y nos vamos bastante conformes porque a lo que veníamos nosotros es a que se haga hincapié y prioridad al paso sobre la línea férrea, pero el presidente de EFE nos acogió muy bien y estamos muy felices de llevar esta noticia a Curicó”, dijo.