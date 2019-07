Alcalde de Curicó y gremio de comerciantes ambulantes comprometen trabajo conjunto

Reunión. Abordaron principalmente terminar con el comercio ilegal y proyecto a futuro para tener un centro comercial.

CURICÓ. Con la finalidad de abordar diversas problemáticas que les afectan, relacionadas principalmente con el comercio ilegal, el alcalde Javier Muñoz asistió a una reunión convocada por los gremios del comercio ambulante de la ciudad. En esta instancia se establecieron líneas de trabajo conjunto, pensando en el futuro del comercio ambulante de la ciudad.

Así lo explicó al término de la reunión, el alcalde Javier Muñoz, quién se mostró dispuesto a potenciar el trabajo conjunto, como se ha estado realizando hasta la fecha.

“Quiero agradecer la invitación que me han extendido los gremios del comercio ambulante de Curicó que están legalmente constituidos y funcionando, particularmente en la zona céntrica, porque tenían varias inquietudes que nos plantearon respecto al trabajo que desarrollan, de los procesos de fiscalización, de respetar las normas, que son temas que tenemos que ir trabajando y abordando con ellos. He asumido un compromiso de trabajo conjunto. Ellos saben que cuando me han pedido conversar, siempre he estado disponible para aclarar dudas, para ir potenciando el trabajo que ellos mismos desarrollan dentro del marco regulatorio que ello implica”, indicó.

MEJORES

CONDICIONES

Respecto del futuro del comercio ambulante en las calles de la ciudad, el alcalde les planteó su interés de conseguir mejores condiciones para el desarrollo del comercio con quienes hoy en día tienen sus permisos vigentes y seguir gestionando la adquisición de un terreno en el área céntrica de la ciudad para trasladar al comercio ambulante legal.

“Además, nosotros creemos que si es necesario hacer proyectos de futuro de Curicó hay que hacerlos con ellos, con quienes hoy día tienen sus permisos, por lo tanto, aquí también hay un compromiso de trabajo hacia el futuro para mejorar sus condiciones y también en beneficio de la comuna de Curicó”, explicó.

DIRIGENTE

Por su parte David Cortés, presidente del sindicato Nº 10 de comerciantes de vía pública, agradeció la conversación con el alcalde y quienes integran el sindicato. Reconoció que siempre han tenido el apoyo del alcalde, pero era necesaria la instancia de conversación con todos los ambulantes legalmente autorizados.

“Fue una reunión tranquilizadora para la gente y para nosotros como dirigentes. Nosotros siempre tenemos reuniones con el señor alcalde. Él siempre nos manifiesta su apoyo y respaldo con respecto a nosotros, pero necesitábamos que él pudiera conversar con toda la gente y pudieran ellos escuchar de su propia boca el pensamiento que tiene hacia nosotros como comerciantes.

Explicó que la reunión fue muy productiva y además tranquilizadora para quienes trabajan en el comercio ambulante, ya que existe la disposición del municipio y del alcalde de abordar proyectos a futuro.