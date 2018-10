Alcalde de Curicó respondió a críticas de gobernadora sobre plano regulador

La invitó a trabajar por el progreso de la ciudad. Dijo que la autoridad provincial está desconociendo el trabajo participativo que se ha realizado.

Curicó. “Gobernadora habla sobre el plano regulador desde el desconocimiento”. Así lo dijo el alcalde de la comuna de Curicó Javier Muñoz, quien se refirió a los dichos de la autoridad provincial en conferencia de prensa. La gobernadora Macarena Pons afirmó que la modificación al plano regulador ha sido un proceso “a puertas cerradas”, desconociendo todo el proceso de participación ciudadana que se está desarrollando.

El alcalde Javier Muñoz salió al paso de las declaraciones de la gobernadora. El jefe comunal se manifestó “sorprendido y preocupado”, ya que el martes estuvo junto a la gobernadora presenciando el desfile por el aniversario de la ciudad, sin que ella le manifestara alguna inquietud sobre el proceso de modificación al plano regulador.

“Ella dice que hicimos una modificación del plano regulador a puerta cerradas y yo le quiero decir a la gobernadora que llevamos un año trabajando en ese plan, con diversas jornadas de participación ciudadana”. Muñoz mencionó que se han realizado procesos de participación abiertos a la comunidad, abarcando sectores como Los Niches, El Boldo, Curicó Centro, invitando además a vecinos de Sarmiento, La Obra, entre otros, con participación de más de 500 vecinos de la comuna.

“Además hemos desarrollado taller con el concejo municipal; taller de evaluación ambiental con representantes de servicios públicos que ella misma dirige, además hay buzones en la ciudad y redes sociales, entonces que ella hable de un proceso realizado a puertas cerradas habla de un completo desconocimiento de su parte y que tampoco se da el trabajo de preguntarnos. Se hicieron talleres grupales focalizados, donde participaron los mismos arquitectos que estuvieron en esta conferencia de prensa con ella. A ellos les dije cuando nos reunimos hace unas semanas atrás, que van a seguir participando en este proceso. Yo he hecho un llamado en varias oportunidades y a la gobernadora se lo reitero, que tenemos que trabajar juntos por Curicó, que Curicó nos necesita a todos para empujar el carro del progreso, pero esto de generar sensaciones de ingobernabilidad, o no sé con que sentido, me parece que ese no es el camino del trabajo que el propio Presidente Piñera ha mencionado”, dijo.

CONSTRUCCIÓN

EN ALTURA

Respecto de la Asociación de Arquitectos que participaron en la conferencia de prensa con la gobernadora provincial, el alcalde explicó que la problemática de construcción que presenta la zona Z1, que es la del centro, tiene su origen primero en el plan regulador que se aprobó en el 2008, cuando el actual alcalde ni siquiera era concejal.

“Se aprobó ese plan y en el 2016, en mayo, en la circular 203 del Ministerio de Vivienda, de la División de Desarrollo Urbano, hacen una aclaración afectando no solo a Curicó sino que a muchos municipios del país y prohíbe aprobar proyectos en la zona céntrica porque no está definido en el plan regulador del 2008 la altura máxima de edificación de la ciudad de Curicó”, enfatizó.

El alcalde explicó que el anterior director de Obras, Carlos Figueroa, que actualmente se encuentra suspendido, hizo “vista gorda” de esta resolución, pero que recibieron un oficio de la seremi de Vivienda que recuerda la prohibición señalando que no se pueden otorgar permisos que no están contemplados en el plano vigente.

Por este motivo se reunió además con el ministro de Vivienda, Cristian Monckeberg, junto a concejales y dirigentes, para solicitar que se destrabe esta prohibición del propio ministerio. A raíz de esta reunión, el municipio envió una carta al ministro el 21 de junio del 2018. “Después el ministro vino a Curicó y como consta en el diario La Prensa, el ministro dice que el ‘Minvu destrabará los problemas que afectan la construcción en Curicó’. Nosotros a través de correos electrónicos hemos reiterado esta solicitud el 25 de julio, el 7 de agosto, el 28 de agosto, el 20 de septiembre y el 24 de septiembre y no tenemos respuesta”.

El jefe comunal fue enfático en señalar que no pedirá a los funcionarios de la dirección de Obras, que aprueben un proyecto incurriendo en una ilegalidad.

“Hemos desarrollado un trabajo serio y oportuno, pero no le voy a pedir a funcionarios de la dirección de Obras que pongan en juego su cabeza por destrabar proyectos particulares de algunas personas que pretenden que transgredamos la ley para beneficiarlos a ellos. Hacemos un llamado a la gobernadora para sentarnos a la mesa, se informe adecuadamente y nos ayude a solucionar el problema, que sea parte de la solución y no que esté sembrando incertidumbre”, enfatizó.