Alcalde de Curicó realizó balance del año que se fue y proyecciones para este 2019

Llamado. El jefe comunal aseguró que si se aúnan las voluntades de autoridades regionales, locales y parlamentarios, Curicó será una ciudad mucho más potente de lo que es hoy.

Curicó. El 2018 ya quedó atrás y se da la bienvenida a un nuevo año, momento preciso para los balances y proyecciones en una comuna que durante el año pasado se destacó por la gran cantidad de proyectos aprobados y ejecutados en los más diversos ámbitos.

Por eso, el diario La Prensa conversó con el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, quien también se refirió a lo que fue la celebración del año nuevo en la comuna.

“Terminamos de una muy buena manera el 2018. Tuvimos un espectáculo pirotécnico muy bonito con el que le dimos la bienvenida al 2019, pero también con una tradición que se ha ido instalando en Curicó, como es la presencia de cientos de familias en el cementerio municipal. El día 31 fue un desfile de gente todo el día y muchas personas en la jornada nocturna, acompañando a sus seres queridos que ya no están. Y dicho sea de paso, la visión de los fuegos artificiales desde el cementerio es espectacular”, comentó el jefe comunal.

LO QUE DEJÓ EL 2018

En cuanto al año pasado, Javier Muñoz destacó que todo lo que se hizo no fue menor, desde los proyectos de Seguridad, desde los botones de pánico para colectivos y taxis básicos, cámaras de televigilancia en distintos sectores de la ciudad; también los botones de pánico que se incorporan en la temática de violencia de género, aumento de sectores con alarmas comunitarias, entre otros. “También tenemos el drone, para el que estamos haciendo un convenio con la PDI. En seguridad tenemos lindos proyectos que se han ido materializando. En temas de Salud hemos trabajado en la ampliación de recintos, que si bien no solucionan los problemas, mejoran la atención a los usuarios; establecimientos con alarmas; el convenio con el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, que nos permite ver con mucho optimismo lo que es solucionar los grados de hacinamiento en los recintos, no solo pensando en los funcionarios, sino que en los usuarios”, puntualizó.

Javier Muñoz también se refirió al trabajo realizado en los sectores rurales, donde se ha dotado con iluminación, donde además se han aumentado los caminos que se han pavimentado. “Hoy se está trabajando en Cordillerilla, en El Zinc, viene el sector de Los Cristales, Upeo, Potrero Grande y varios sectores de Sarmiento y Tutuquén”, dijo.

En cuanto al área de Educación, el jefe comunal manifestó que se han alcanzado una serie de logros. Y lo que más pendientes nos tiene ahora es cómo operará el nuevo Colegio Deportivo de Curicó. “Nosotros esperamos tener los tres cursos en 1º medio y creo que lo vamos a lograr, con esto será un recomenzar del Liceo Luis Cruz Martínez”.

Javier Muñoz se refirió además que hay muchas temáticas y proyectos que se vienen a la mente a la hora de hacer balances, “como la Casa del Adulto Mayor, los proyectos que hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cerro Condell, que está terminando la etapa del mirador y comenzando una nueva que es el Parque de la Familia; o la licitación que está próxima a entregarse del eje Alessandri – Freire, los programas del Quiero Mi Barrio”, comentó el alcalde Javier Muñoz.

SE VIENE EL 2019

Con mucho optimismo, el alcalde de Curicó se refirió además a todo lo que se viene para este año. “El 2019 lo comenzamos con buenos augurios… la adjudicación de la intervención de avenida Freire, que será dentro del primer trimestre; el inicio de obras del Parque de la Familia del que hablábamos frente a la Población Curicó; también el comienzo de la regularización de veredas en la población Mataquito, en Valvanera; la remodelación de la multicancha de la población La Palmera en Cordillerilla, el recinto deportivo en la Villa Los Niches; el inicio del Programa Quiero Mi Barrio, que involucra a la población Santa Lucía, Villa Las Nieves y Maule Abajo… son muchos proyectos los que se están empezando a ejecutar en la ciudad”.

En cuanto a los proyectos que más se destacan para este año, Javier Muñoz se refirió a la concreción de proyectos emblemáticos, como es la reconstrucción de la Escuela Balmaceda.

“Hace un par de meses tenemos el RS de este proyecto y espero que durante el primer semestre de este año el Gobierno Regional ponga en tabla este tema, para conseguir el financiamiento y que antes de fin de año partamos con la ejecución de este proyecto. También espero que concretemos la última parte y final del estadio La Granja, que vamos a tener el RS en las próximas semanas… no sé si se puedan iniciar las obras este año, pero sí a inicios del 2020 luego de todo el proceso de licitación”.

Dijo también que este año habrán varios proyectos de reposición de veredas, que involucran a la población Sol de Septiembre, John Kennedy, Diego Portales y otros sectores emblemáticos para Curicó.

“También trabajamos en proyectos para nuevos tramos de pavimentación en sectores rurales, que también serán bien emblemáticos. Tenemos además varios proyectos que postularemos al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que vamos a ingresar durante enero en el Gobierno Regional y que daremos a conocer más adelante”, dijo Muñoz.

“Vamos a tener un año muy interesante. Tenemos más de 12 proyectos elegibles, con RS, en el Programa de Mejoramiento Urbano y el Programa de Mejoramiento de Barrios, que son fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y esperamos poder contar con ellos aprobados”.

Y así como durante 2018 fue la Casa del Adulto Mayor, para este año el alcalde espera recibir las dependencias que acogerán la Casa de la Mujer, e iniciar cuanto antes un proceso participativo para remodelar ese espacio, con las necesidades que las mujeres tienen para el uso de este recinto.

“Para todo lo que se viene este año, esperamos contar con el apoyo del Gobierno Regional, de los consejeros regionales, por supuesto que de los concejales de Curicó y también de algunas autoridades parlamentarias, sobre todo pensando en los proyectos que están actualmente en la Subdere”.

DESEOS PARA ESTE AÑO

Finalmente, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, quiso enviar un mensaje a la comunidad en el inicio de este nuevo año. “Si nosotros logramos aunar las buenas voluntades de todos los actores, partiendo por las autoridades regionales, provinciales, parlamentarios y obviamente con las autoridades locales y el apoyo de las bases a través de los dirigentes y las organizaciones, vamos a hacer que Curicó sea una ciudad mucho más potente de lo que es hoy. Curicó se ha transformado no solo en la segunda ciudad más importante de la región sino que yo diría que estamos ‘soplándole la oreja a Talca’, como se dice; y eso creo que ellos lo sienten y lo perciben. Curicó ha trabajado temáticas muy importantes, como son Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura Vial y hoy la comunidad lo está viendo y sintiendo”, finalizó diciendo el alcalde Javier Muñoz.