Alcalde cantó el cumpleaños feliz a curicana que cumplió 109 años de vida

Celebración. Emotivo momento se vivió en población Santa Inés, permitiendo una instancia de cariño inolvidable.

Curicó. Para muchos cumplir un año más de vida sin dudas es motivo de sentimientos especiales, por un lado de alegría y por otro, por lo que se ha logrado construir o sembrar en el transcurso del camino recorrido. De ahí que cumplir 109 años indiscutiblemente que es algo esplendoroso.

Esplendoroso como el propio amor que desde siempre ha vivido la vecina de población Santa Inés de Curicó, Eufrosina del Carmen Henríquez Ilufi, quien la jornada de este 19 de septiembre cumplió precisamente 109 años de vida.

Ocupó el lugar número 7 de entre nueve hermanos, hija de José Henríquez y Auristela Ilufi y llegó al mundo el 19 de septiembre de 1910, justo cuando Chile celebró el Centenario de la República Autónoma, proceso emancipador que llevó a la independencia del país.

A corta edad conoció el amor y con ello, al amor de su vida, Bernardo Navarro Duarte, con quien contrajo matrimonio en 1933 y con quien compartió cada uno de sus sueños hasta el 10 de mayo de 1990, fecha en que su compañero emprendió su viaje hasta las moradas celestiales donde aún la espera.

ACONTECIMIENTO

El cumpleaños número 109 de Eufrosina Henríquez, una vez más fue un acontecimiento para su familia, compuesta por ocho hijos, 20 nietos, 36 bisnietos y nueve tataranietos, quienes se reunieron para cantarle el cumpleaños feliz, no contando que entre las voces estaría la del propio alcalde de Curicó Javier Muñoz Riquelme, quien se unió al emotivo momento junto a su esposa Patricia Gajardo, dejando de lado los festejos propios de un pueblo en el aniversario de la patria, para estar presente y saludar como corresponde a esta insigne curicana.

“La verdad que ha sido un momento maravilloso, creo que es una bendición que tengamos esta “chiquilla” contenta, con mucha energía y además muy bien ya que conversamos, compartimos y hasta apagó las velitas. Quiero agradecer a su familia por habernos hecho partícipe de este hermoso momento que no lo vivimos todos los días y son 109 años de vida y de verdad estamos muy contentos y muy agradecidos, esperando de todo corazón poder estar acá el próximo año a celebrar los 110 años de la señora Eufrosina”, señaló el alcalde Javier Muñoz.

Luego de escuchar el cumpleaños feliz y de haber apagado las velitas, la cumpleañera tuvo especiales y emotivas palabras para agradecer a quienes la visitaron con motivo de sus 109 años de vida, no dejando de lado las bendiciones de Dios y la Virgen para sus seres queridos.

“Esto fue muy lindo. Que Dios y la virgen los bendiga y acompañe a toda la gente que vino a saludar a esta pobre vieja de tantos años de vida que ya tengo. Tengo ocho hijos vivos aquí, cinco mujeres y tres hombres. Yo me cuido, estoy en mi casa no más, yo no salgo a fiestas, no salgo a nada y por eso ya tengo ciento nueve años, por eso muchas gracias por venir”, indicó en emotivas palabras Eufrosina Henríquez.

ALEGRÍA

La alegría del emotivo momento fue representada por su hija mayor Sira Navarro, quien agradeció a Dios por la vida de su madre, a su familia y al alcalde de Curicó, Javier Muñoz, junto a su esposa Patricia Gajardo, por su presencia en tan importante acontecimiento familiar.

“Estamos muy contentos por el cumpleaños de mi mamá y que haya venido la familia y también el señor alcalde don Javier Muñoz, quien le trajo unos bonitos regalos. Es un gran honor tenerla a ella y vivir estos lindos momentos en el día de su cumpleaños, eso ha sido muy bonito para todos nosotros”, manifestó Sira Navarro.

De la misma forma, uno de sus nietos Miguel Ángel Navarro, en representación de toda la familia, manifestó aprecio y agradecimiento hacia el alcalde de la comuna de Curicó, como así destacó lo hermoso que significa tener la dicha de celebrar el cumpleaños número 109 de su adorada abuela.

AGRADECIMIENTOS

“Como familia queremos agradecer al señor alcalde por su valiosa visita que le hizo a mi abuelita en sus 109 años, siendo para nosotros muy importante estar con ella en esta fecha. No todo el mundo cumple o va a llegar a cumplir 109 años, así que tenemos que cuidarla, protegerla y estar siempre con ella. Así que feliz de tenerla y ojalá disfrutarla por mucho tiempo más”, precisó el nieto Miguel Ángel Navarro. “Si bien la vida misma está compuesta de momentos, de muchos momentos, algunos felices, otros no tanto, sin dudas que lo vivido hoy con motivo del cumpleaños de la abuelita Eufrosina Henríquez, es uno de mis mejores y más lindos momentos”, sostuvo finalmente el alcalde de Curicó.