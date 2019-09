Agricultores rauquinos claman para que llegue la ayuda prometida por el gobierno

Alcalde Enrique Olivares. Esperamos que la ayude llegue pronto, nuestros crianceros ya no pueden seguir esperando, ya están muy complicados con la muerte de sus animales”.

RAUCO. Casi diez días han pasado desde que el ministro (s) de Agricultura, Alfonso Vargas, acompañado del intendente Pablo Milad y parlamentarios de la zona, anunciaron el decreto de la emergencia agrícola para la Región del Maule, específicamente para las comunas de Pencahue, Curepto, Empedrado y Constitución de la provincia de Talca, en tanto de la provincia de Curicó las comunas críticas fueron Vichuquén, Hualañé, Sagrada Familia, Licantén y Rauco. Varias han sido las comunas que han recibido la ayuda por parte del Gobierno Regional con sendas ceremonias de entrega de forraje y cheques para los agricultores.

Es por esto que los agricultores rauquinos dicen no poder aguantar más para que llegue esta ayuda tan esperada por los afectados.

El alcalde de la comuna de Rauco, Enrique Olivares, se reunió con los crianceros del sector de El Parrón para informarles que con el municipio no se ha contactado nadie de manera oficial por parte del gobierno para agendar alguna entrega de ayuda.

“Hace más de un mes que hicimos el primer llamado a las autoridades y hace casi diez días que se decretó la emergencia agrícola y la comuna de Rauco aún no recibe ninguna ayuda. Me alegro por mis vecinos, que les hayan entregado la ayuda, pero nuestros caballares, vacunos y corderos no reconocen colores políticos. Esperamos que la ayude llegue pronto, nuestros crianceros ya no pueden seguir esperando, ya están muy complicados con la muerte de sus animales”, dijo el jefe comunal.

AFECTADOS

Saladino Medina fue uno de los crianceros presentes en esta reunión y así manifestó su preocupación por la tardanza en la llegada de la ayuda.

“Estamos muy preocupados ya que los animalitos no tienen alimento y se nos están muriendo por falta de forraje, en lo personal la mitad de los corderitos nacidos ya se han muerto y esta es nuestra forma de ganarnos la vida. Les hacemos un llamado a las autoridades que vengan luego con la ayuda. Quiero agradecer al alcalde Enrique Olivares que se ha portado un siete con nosotros sin el apoyo de él todo sería aún más complicado”, dijo.

MOLESTIA

En tanto, la senadora Ximena Rincón, dijo que le parece “de verdad inaceptable o increíble que ya hayan pasado varios días desde que por fin el intendente solicitara la emergencia agrícola y esta se decretara por parte del Ministerio de Agricultura y el intendente sólo se haya dedicado entregar la ayuda a las comunas de su color político y a la comuna de Rauco, la más afectada a la fecha, no se le ha entregado nada. Además se le ha comunicado al alcalde de esta comuna vía telefónica que los beneficiarios tendrán que viajar a Curicó para retirar su cheque, a diferencia de otras comunas que se han realizado ceremonias con autoridades y medios de comunicación. Me he quejado personalmente con el ministro del Interior sobre esta situación que está ocurriendo en la Región del Maule, específicamente a los crianceros de la comuna de Rauco”.

Muy importante ha sido el apoyo de la senadora Ximena Rincón en todo el proceso que ha vivido el alcalde rauquino, que golpeando puerta tras puerta ha ido solicitando ayuda para su comuna.