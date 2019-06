Advierten sobre la necesidad de educar en el manejo y uso correcto de plaguicidas

En curso. Expertos aseguran que la correcta aplicación de productos fitosanitarios agrícolas, las buenas prácticas agrícolas y la aplicación de estos productos es fundamental a la hora de cuidar la salud de las personas.

CURICÓ. Con el fin de potenciar las buenas prácticas agrícolas, enfocadas en el respeto del medio ambiente y en el cuidado de los alimentos que consumen las personas, es que la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Maule (UCM) sede Curicó, realizó el curso de capacitación abierto a la comunidad sobre “Buenas prácticas agrícolas en el manejo y uso de fitosanitarios” dictada por Patricio Alvarado, ingeniero agrónomo de la Asociación Nacional de Fabricantes e Impor-tadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa).

Durante el curso se entregaron recomendaciones para el manejo de estos productos, abordando temáticas en torno a la inocuidad en la producción de hortalizas, control de plagas y enfermedades. Además, se entregaron tips para la protección de polinizadores e información referente al etiquetado de los productos, considerando las condiciones básicas de protección del personal que los aplica, entre otros aspectos.

Al respecto, la directora de la Escuela de Agronomía de la UCM sede Curicó, María Alejandra Yáñez, explicó que “Nuestro sello, que nos diferencia de todas las escuelas que imparten agronomía a nivel nacional, apunta a formar ingenieros agrónomos que nos den la seguridad que resolverán problemas fitosanitarios en el predio, velando y asegurando la producción de alimentos inocuos, resguardando a la vez, la contaminación ambiental y los recursos naturales”, comentó.

Y agregó que “El escenario actual es alarmante. En muchas regiones del país se han demostrado los daños y riesgos a la salud, no solamente a nivel de operarios, incluso a nivel de escolares, que no tienen nada que ver con las aplicaciones de fitosanitarios. Se han presentado niños con daños cognitivos, en la motricidad, mutaciones genéticas e incluso cáncer. Por lo tanto, nosotros como Universidad y Escuela de Agronomía, tenemos la obligación de educar a la comunidad”, afirmó.

Cabe mencionar que en la UCM un equipo de científicos liderados por la Dra. María Teresa Muñoz, han desarrollado desde hace once años investigación en la materia junto a agricultores, habitantes y escolares de zonas agrícolas, evidenciando la presencia de peligrosos compuestos químicos en la orina de los niños.

SOSTENIBILIDAD PARA LA AGRONOMÍA

Este primer curso que cuenta con certificación Afipa, se ejecutará también el próximo 28 de junio, pero esta vez el público al cual se orienta es precisamente a los operarios, personas encargadas de aplicar fitosanitarios en los predios y campos de la Región. Nelson Loyola, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UCM, comentó que “El profesional que nos visitó es ex alumno nuestro y enfocó la capacitación a agrónomos que tienen a su cargo obreros o técnicos que aplican agroquímicos, abordaron los protocolos para la aplicación y la problemática que se genera respecto del uso de los envases de los productos que ya se aplicaron, qué pasa con ellos y cuál es el procedimiento que se debe seguir, estos fueron los puntos claves de la charla”, dijo.

Uno de los objetivos de Afipa es contribuir al desarrollo de una agricultura productiva, capaz de satisfacer las necesidades alimentarias del país, pero cuidando la salud de las personas y el medioambiente. De hecho, las capacitaciones que entregan para el correcto uso de plaguicidas es gratuita, “Es súper relevante que los agrónomos se capaciten en el manejo de fitosanitarios, en la Universidad nos enseñan de su composición, pero no se profundiza respecto del correcto uso que se le debe dar al producto. En síntesis, un agrónomo que no sabe manipular plaguicidas, no es un buen agrónomo”, aseveró Patricio Alvarado, ingeniero agrónomo, destacado por sus especializaciones en manejo y uso de plaguicidas a nivel nacional e internacional, con estudios en acarología, entomología, buenas prácticas agrícolas y seguridad alimentaria.

La importancia de esta capacitación, recae en la preocupación que existe por el uso de plaguicidas y el daño que pueden provocar en la salud de las personas. “Debemos fortalecer la formación de ingenieros agrónomos y agrónomas conscientes en el buen uso de plaguicidas, en los riesgos y graves consecuencias que tiene su mal uso. Son los agrónomos, los que tienen el deber ético de asegurar el buen uso de los plaguicidas en los vegetales, ya que pueden causar daño en especial a los aplicadores y también a los consumidores y si no hubo un buen uso, puede haber consecuencias graves e irreversibles.”, puntualizó María Alejandra Yáñez, directora de la Escuela de Agronomía de la UCM.