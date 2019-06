Abogado expone sobre ley de “Pago en 30 días”

Carlos Boada. La nueva norma regirá la relación entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las grandes compañías estableciendo un marco jurídico que acelera los pagos a los proveedores.

CURICÓ. A fin de explicar los alcances de la denominada ley de “Pago en 30 días”, el abogado curicano Carlos Boada llevó a cabo una exposición en uno de los salones del estadio Español.

La nueva norma regirá la relación entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las grandes compañías, estableciendo un marco jurídico que acelera los pagos a pequeños y medianos proveedores.

“Se dictan leyes y leyes y no hay capacidad para que las personas puedan entender cómo se aplican. Nos encontramos con una legislación que no tiene ningún sentido si no se entiende o no se puede aplicar. Esta es una ley importante que afecta a casi todos los empresarios, y por lo tanto era bueno que tuvieran conocimiento respecto de qué va a pasar y la forma cómo se debe interpretar la ley”, indicó el propio jurista una vez que concluyó la cita, instancia donde quienes respondieron a la invitación tuvieron la posibilidad de plantear una serie de inquietudes.

La idea, agregó Boada, fue abordar dicha materia con un “lenguaje coloquial”, “aterrizando” una gama de términos más bien de carácter técnico.

EFECTOS

Agregó el abogado que dentro de las consultas que más se reiteran es que si la recién estrenada legislación, que comenzó a regir en el mes de mayo, “va a producir o no el efecto que el legislador buscaba”, es decir que a las pymes “se les pague dentro de los plazos establecidos”.

“Da la impresión que este fuera un primer paso, hay la intención de llevarlo hacia que no exista la posibilidad de aprovechar el crédito fiscal mientras las personas no hayan pagado las facturas, que sería lo más lógico, pero esto es un primer paso y nos parece que va en la dirección correcta”, concluyó.

MOCIÓN

Por último, Boada valoró la moción que se presentó en el senado a fin de “volver a incorporar” a la recién estrenada legislación una herramienta de suma importancia, como lo es la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan demandar a las grandes compañías, en el caso de que se sientan perjudicadas. “Esa norma cuando fue publicada la ley no apareció. El gobierno dijo que estaba ese error, de hecho ya hay una moción de la senadora Ximena Rincón para reponer eso que había sido eliminado”, dijo.