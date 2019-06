A firme sigue paralización de profesores

Compromiso. Hoy viajan a Santiago una delegación de docentes curicanos a plegarse a la convocatoria nacional.

Curicó. Con una alta convocatoria continuó ayer la paralización de faenas del profesorado nacional, situación que seguiría sino se recibe una respuesta clara a la demanda que desde más de un año viene presentando el Colegio de Profesores al Gobierno de Chile.

En reunión efectuada ayer en la sede de la institución y que contó con una gran cantidad de profesores delegados de los diversos establecimientos educacionales que se encuentran paralizados los dirigentes entregaron una completa información a los docentes como también a medios de comunicación, entre los que se contó diario La Prensa.

PETITORIO

La presidenta provincial del Colegio de Profesores, Patricia Rojas Chaparro, señaló que existen un gran número de colegios en paro con comunas como Curicó, Romeral, Molina, Teno, Hualañé y Rauco, esperándose que en el día de hoy (jueves) nuevos colegios se adhieran a la movilización.

Los dirigentes del Colegio de Profesores de la provincia de Curicó, fueron claros en señalar que no están solicitando mejoras económicas sino que se cumpla el petitorio que desde hace más de un año le presentaron al actual Gobierno, donde se pide mejores condiciones laborales para ejercer la profesión.

La dirigente dijo a La Prensa que los puntos que componen el petitorio del Colegio de Profesores, comienza con la petición de soluciones concretas para reparar la injusta deuda histórica; agobio laboral y fortalecimiento del sentido educativo por el excesivo trabajo burocrático y administrativo como también las agresiones a docentes y respeto al período de vacaciones establecido en el Estatuto Docente.

A ello se suman otras peticiones como el reconocimiento a las menciones de las educadoras de párvulos y de la educadoras diferenciales a quienes no se les pagan los beneficios a los que tienen derecho como los que reciben docentes de básica y media; fin a la doble evaluación docente dado que significa un tremendo agobio para el profesorado, señalando que basta con una sola, o es el portafolio o es la prueba.

También se pide la titularidad de las horas de extensiones, dado que existen muchos profesores con doble contrato, existiendo incertidumbre si van o no a ser contratados para el nuevo año escolar; uno de los puntos trascendentes es la estabilidad laboral, prohibiéndose la contrata por menos de un año, salvo que sea para reemplazo y un tema que se agrega en estos últimos días es la supresión como asignaturas obligatorias para los terceros y cuartos medios, Historia, Artes y Educación Física, lo que es rechazado totalmente por el Colegio de Profesores, ramos que son fundamentales en la formación de los estudiantes.

A lo anterior se suma la aspiración que tiene el Colegio de Profesores de acelerar el proceso de desmunicipalización de la educación, materia que ha quedado estancada.

LLAMADO

El secretario general de la organización, Patricio Escobar González, agregó que el Liceo Japón, que normalmente no paralizaba, aprobó sumarse a partir de este jueves al paro indefinido, agregándose además la Escuela España, lo que significa que alrededor de cien nuevos profesores inician paralización.

También destacó que en la marcha del día martes a lo menos participaron dos mil docentes en la comuna de Curicó, a los que se sumaron los de Hualañé que fueron a marchar a Talca, cantidad que ha sorprendido a los propios dirigentes. “Los profesores no vamos a abandonar jamás el reclamo para que se repare la deuda histórica. La estabilidad laboral todos la sueñan, porque ello significa trabajar con más tranquilidad y me sumo al llamado a los pocos profesores que no están en esta paralización para que lo hagan y a las autoridades para que piensen que son muchos los docentes que están en este movimiento y muchos los alumnos que no están en clases y la solución está en ellos para iniciar un diálogo pronto y franco”, expresó el dirigente.