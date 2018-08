15 años de prisión para joven acusado de crimen de mujer

Delitos. Deberá pasar 12 años tras las rejas por el homicidio y otros tres por porte ilegal de un arma de fuego.

CURICÓ. El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Curicó dio a conocer la sentencia para René Alejandro Albornoz Bobadilla, alias “El Guatón Jano”, por su responsabilidad en el asesinato de una mujer en la villa Padre Teodoro del sector Santa Fe, hecho ocurrido en enero del año pasado. El acusado fue condenado a 12 años por el delito de homicidio consumado y otros tres años por porte ilegal de arma de fuego. Se le descontarán los 177 días que estuvo cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva y no podrá optar a beneficios.

El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, señaló que la condena fue alta por la gravedad de los cargos y que incidió que el acusado no cooperara con la investigación. “No tiene derecho a ninguna pena sustitutiva y debe cumplirse en forma efectiva esta condena. Cuando las personas colaboran se puede reconocer una atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos”, apuntó.

En tanto, la madre de la víctima, Mirta Muñoz, mostró su conformidad con la condena, pero aseguró que nadie le devolverá a su ser querido. “Mi hija no merecía morir como la mató porque no era un perro. Por lo menos estoy conforme con la justicia”, sostuvo

LOS HECHOS

Este crimen llamó la atención de la comunidad debido a que la víctima era una joven drogadicta del sector. Se trata de Eva de los Ángeles Contreras Muñoz, 29 años, conocida como la “Flaca Espiante”. Tras el asesinato, el imputado inventó una cortada que no le resultó. Señaló que a la hora del homicidio se encontraba de vacaciones en Pichilemu, lo cual fue descartado por la policía gracias a escuchas telefónicas que lo situaron en el lugar. No hay que olvidar que el crimen llamó la atención de la opinión pública por la precariedad de la víctima, quien era conocida en la parte norte de la ciudad por su adicción a las drogas, y además porque una vez que hubo ocurrido el crimen, el presunto autor, generó una coartada argumentando que estaba de vacaciones en Pichilemu, y no en Curicó, lo que rápidamente fue echado por tierra gracias a escuchas telefónicas realizadas por la policía.