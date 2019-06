¿Y el estadio completo cuándo?

El querido estadio Bicentenario La Granja ha estado constantemente en la noticia. Este es el principal reducto deportivo de la provincia de Curicó y la casa de Provincial Curicó Unido, donde los hinchas han visto cómo el equipo de sus amores les entrega innumerables alegrías y también algunas tristezas con las derrotas.

Con todo lo bueno y lo malo es el corazón del fútbol en Curicó, donde además de los partidos que juegan los albirrojos por el Campeonato de la Primera A, también se realizan un sinnúmero de actividades.

Pero eso no es todo, porque también ha sido el punto de encuentro para actividades que atraen a Curicó las miradas de muchos, como el campeonato Sudamericano de Fútbol Sub 17 que desarrolló algunos encuentros hace un par de años; así como lo que se vivió este verano en el Sudamericano Sub 20.

Este fin de semana el fútbol quedó de lado durante la jornada del sábado, pues La Granja recibió a la selección chilena de Rugby “Los Cóndores”, contra la selección de España, un encuentro amistoso que llamó la atención y se transforma en un hecho inédito.

Sin embargo, en todos los curicanos aún hay una herida que no sana. En noviembre de 2017 fue inaugurada la anhelada Tribuna Andes del estadio, un lugar esperado principalmente por Los Marginales, la fiel barra que acompaña a Curicó Unido a cualquier punto del país donde tengan que enfrentarse por el campeonato; así como para hinchas que hacen suyo ese espacio en todos los partidos donde el Curi juega como local.

Han pasado casi dos años y no se ve ningún avance en lo que será el término del estadio en las áreas norte y sur.

Cada fin de semana los curicanos ven por televisión, y algunos en vivo, estadios espectaculares en otras ciudades de Chile ¡y qué bien por ellos!, pero ya es hora que las autoridades se pongan las pilas y trabajen de una vez por todas para dejar al estadio La Granja con estándares que Curicó necesita.

Ya es tiempo de anuncios concretos sobre el proyecto que se encargue de terminar el estadio y se informe pronto el inicio de las obras, para que Curicó tenga de una vez por todas el estadio que merece.