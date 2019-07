Simplemente una vergüenza

Esta semana se conoció que, nuevamente, un grupo de delincuentes robó la pluma del monumento a Bernardo O’Higgins que se encuentra emplazada en las afueras de la Municipalidad de Talca.

El hecho se conoció este martes y sin duda causó la indignación de toda la comunidad talquina y sus autoridades.

De hecho el mismo alcalde de la capital regional del Maule, Juan Carlos Díaz, lamentó y condenó el hecho, manifestando que “resulta incomprensible que algunas personas atenten contra un monumento que es verdaderamente representativo de la Talquinidad, ya que rememora un trascendente episodio de la historia de Chile, cuando el 12 de febrero de 1818 el padre de la Patria, Bernardo O’Higgins, firmó el Acta de Independencia en la Plaza de Armas de nuestra ciudad”.

Fueron funcionarios del municipio talquino quienes se dieron cuenta del hecho, considerando que esta es la segunda vez que la pluma es robada en menos de un año.

Este monumento retrata el momento en el que el padre de la patria aparece firmando el Acta de la Independencia de Chile en la Plaza de Armas de Talca, hecho histórico ocurrido un 12 de febrero de 1818 en el principal paseo público de la capital maulina.

Y si bien este monumento se ubica en Talca e indigna a la comunidad local, este es un hecho que nos debería indignar a todos los maulinos, pues el hecho que la Independencia de nuestro país se firmara en Talca en 1818, es algo que nos debería hacer sentir orgullosos a todos los maulinos y que no solo fuera considerada una fiesta para Talca, sino que para toda la Región del Maule debido a la trascendencia histórica que tiene para Chile.

Por otra parte, es realmente una vergüenza y una situación completamente absurda la sustracción de esta pluma, que monetariamente no tiene ningún valor, a esos delincuentes no les sirve para nada, solo para demostrar que en este país tenemos que seguir lidiando con personas ineptas, sin conocimiento de la historia, sin respeto por nada, solo con el propósito de hacer daño para vanagloriarse no sabemos de qué…

Es de esperar que las diligencias que se están realizando den buenos resultados y que los responsables reciban un castigo ejemplar… algunos días en la cárcel no les hará nada de mal.