Sequía que preocupa y ocupa

Hace algunas semanas, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, decretó emergencia agrícola en nueve comunas de la Región del Maule, medida que ayuda especialmente a los pequeños agricultores y crianceros más afectados por la extrema sequía que afecta a la zona central y a otras seis regiones del país.

Esta determinación se tomó tomando en cuenta un problema de escasez hídrica, que afecta a Chile por lo menos durante los últimos 10 años.

Fue el mismo ministro Walker, quien en entrevista con diario La Prensa, aseguró que esta es la peor sequía que ha tenido que enfrentar el país en toda su historia, incluso peor de lo que se vivió en 1968 y 1998, para quienes lo recuerdan.

Es por lo mismo que la autoridad no descartó que se decrete emergencia agrícola en las comunas del país que así lo requieran.

Para los que todavía no se dan cuenta o no quieren creerlo, esta situación es muy grave. Nuestra Región del Maule es una zona agrícola por excelencia, lo que hace aún más preocupante la falta del agua, pues sin el vital elemento los campos simplemente no podrán tener la producción proyectada, lo que además podría influir en la pérdida de puestos laborales.

Por otra parte, la seremi de Energía, Anita Prizant ya aseguró que no habrá racionamiento eléctrico debido a la escasez hídrica, como ocurrió hace un par de décadas. Pero no por esto tenemos que actuar como si nada pasara.

La idea es que todos seamos parte de la solución para no seguir aumentando los problemas en nuestra zona. Desde nuestros hogares y lugares de trabajo podemos ser un aporte, pues el Gobierno y sus autoridades están preocupados y ocupados de enfrentar esta emergencia y todos nosotros podemos hacer lo mismo, que sea nuestro pequeño grano de arena para ayudar al país.