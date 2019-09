Septiembre y sus aires de chilenidad

Aunque no es fácil hacerse ajenos a todos los fenómenos meteorológicos derivados del cambio climático, la comunidad chilena en su conjunto, ve llegar con alegría el Mes de la Patria y con sincero ánimo de festejar y compartir las programaciones tan típicas de estas fechas.

Así como en el resto del país, en nuestra Región del Maule no hay localidad, por pequeña y sencilla que sea, donde no se capte el mismo ambiente de chilenidad que se advierte desde los primeros días y que se va acrecentando a medida que nos acercamos al “18”.

Cada comuna, ciudad, pueblo, villorrio y barrio se preparan para disfrutar de las festividades y particularmente en las tradicionales fondas y ramadas que tienen lugar en los días “dieciocheros” y en este 2019 la fiesta comenzará el miércoles 18.

Ya desde los días finales de agosto se adelanta el espíritu de chilenidad y es así como hace pocos días en Curicó, numerosos alumnos de 42 colegios municipales compartieron el singular encuentro folclórico “Mil Pañuelos al Viento” donde derrocharon una masiva alegría, bailando cuecas, en el sector céntrico de la Plaza de Armas.

Ya vendrán más adelante, durante este mes, la Fiesta de la Chilenidad, que se realiza en el Parque de la Alameda Manso de Velasco y el jueves 19, la acostumbrada y multitudinaria cita en el cerro Carlos Condell donde miles de familias comparten los típicos asados y las competencias de volantines.

Este mes patrio considera también en sus efemérides el Día Nacional de la Cueca; del Huaso y la Chilenidad, el martes 17 y, por cierto, el Día de las Glorias del Ejército, el jueves 19, que tiene como eje principal la tradicional Parada Militar en la elipse del Parque O’Higgins en la capital y que se transmite por televisión para todo el país.

¡Ha llegado septiembre, con renovados aires de chilenidad!