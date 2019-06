Sensación de seguridad

Durante el último tiempo han sido varios los robos y hechos delictuales que han afectado a la ciudad de Curicó.

De hecho durante la tarde del martes dos delincuentes asaltaron una farmacia en pleno centro de Curicó, encapuchados y con armas de fuego… Y las personas podrían pensar que este tipo de situaciones quedarían ahí, que no se podría dar con los responsables y sería otro hecho que quedaría para las estadísticas.

Pero en esta oportunidad no fue así. Pero no fue así, porque solo tres horas después, personal de Carabineros detuvo a los dos delincuentes –uno de Curicó y otro proveniente de Osorno, ambos con antecedentes- en una residencial de la ciudad.

Y esta rápida detención no fue fortuita, sino que se materializó gracias al trabajo en conjunto entre Carabineros y la Municipalidad de Curicó, pues fue gracias a la minuciosa revisión de las imágenes de las cámaras de televigilancia ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, se pudo hacer un seguimiento de todo el trayecto que realizaron los delincuentes y dar con su paradero.

Excelente trabajo en conjunto que si bien no borra el momento vivido por las víctimas de este robo, sí entrega tranquilidad a la comunidad, pues ya saben que este tipo de hechos no quedará impune y la ciudad cuenta con las herramientas necesarias para trabajar en contra de la delincuencia.

Con esto, tal vez otros antisociales lo pensaran dos veces antes de incurrir en un delito como este.

La instalación de las cámaras de televigilancia en la ciudad y en otras el país han dado resultados efectivos, y en Curicó ya son innumerables las situaciones de delitos que se han esclarecido gracias a las imágenes que guardan las 24 horas de día, los siete días de la semana.

Y lo mejor de todo, por lo menos para Curicó, es que ya se anuncia la instalación de otras 10 cámaras de televigilancia en sectores de la ciudad que lo necesitan.