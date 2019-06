Se hace camino al andar

Como ocurre en gran parte de la hermosa pero compleja geografía de nuestro país, la zona centro-sur presenta condiciones muy desmedradas en lo que se refiere a la conectividad vial y concretamente al estado de caminos entre alejados sectores de comunas rurales lo que afecta particularmente a numerosas familias campesinas de limitados recursos económicos.

Por largos años, los sencillos y esforzados vecinos de la apartada localidad de El Parrón en la comuna de Rauco, han vivido con las molestias propias no solo de su tan alejado emplazamiento sino que también con las limitaciones que implican los caminos de tierra, con fuertes depresiones, cuestas, curvas y pendientes, lo que hace difícil el desplazamiento de todo tipo de vehículos.

Aunque no se podría hablar de “aislamiento” propiamente tal, hasta no hace mucho tiempo, el área de El Parrón era una de las zonas de más difícil acceso y por lo mismo sus habitantes no podían recibir los beneficios que significa el natural progreso y desarrollo que se traduce en la tan necesaria pavimentación de esos tortuosos caminos.

Pese a todo, las sucesivas autoridades provinciales y comunales se han ido preocupando de la aflictiva situación de esa gente, acercándolos a los servicios básicos como también atendiendo las principales necesidades de la escuela del sector y de la posta rural, preferentemente.

Por estos días, por fin, se hace saber una de las mejores noticias que seguramente llenará de alegría y satisfacción a los parroninos.

En efecto, se trata del inicio de la tan esperada pavimentación del tramo que va del kilómetro 16 al kilómetro 21,10 de la ruta J-680, que une a Tricao con El Parrón.

Esto será de gran importancia y ayuda para los vecinos, ya que ese sector es de gran complejidad especialmente durante la época de lluvia en donde el camino a momentos se hace intransitable.

Este proyecto fue postulado por la Secretaria de Planificación de la Municipalidad de Rauco y tiene un financiamiento de casi 680 millones de pesos con un plazo de aproximadamente 210 días hasta su término.