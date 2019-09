Repudio total

Los periodistas muchas veces contamos a nuestros cercanos anécdotas entretenidas, tal vez algunos “chascarros” que nos ocurren en el cumplimiento de nuestras labores diarias.

Otras veces tenemos la oportunidad de conocer personas públicas, artistas, deportistas destacados, cubrir eventos gastronómicos, culturales y de tantas áreas diferentes a lo que es el reporteo diario, pautas de prensa o temas propios de investigación.

Pero hay un aspecto de nuestro trabajo que nunca quisiéramos vivir. Estamos hablando de agresiones, por el simple hecho de estar haciendo nuestro trabajo.

Eso es lo que le ocurrió durante la jornada de ayer a nuestro colega de Canal 13, periodista de Tele 13, Miguel Acuña, quien junto a su equipo estaba reporteando la marcha que se realizaba por la Alameda de Santiago con motivo de la jornada nacional de protesta.

Fue en este momento cuando un hombre y una mujer le lanzaron gas pimienta en la cara, además fueron golpeados y terminaron en el suelo. Los manifestantes además los enfrentaron calificándolos de “prensa burguesa”.

Este tipo de hechos son completamente inaceptables y como medio de comunicación los condenamos rotundamente.

No es posible que en la actualidad una persona sea atacada por el trabajo que realiza, ya sea un periodista, como nuestros colegas de Canal 13, o en cualquier tipo de oficio.

Mucha gente y grupos en particular se explayan en sendos discursos sobre la tolerancia, el respeto a las personas y al libre pensamiento, pero al parecer ese discurso solo es aplicable para un lado de la moneda y no para todos.

Esperamos que la justicia actúe en este caso y que exista una pena que se ajuste al ataque sufrido hacia el equipo de profesionales de Tele 13.