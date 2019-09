Pasajes… ¿“Ofertones” casi todo el año?

Esto viene sucediendo desde hace varias décadas y para no hablar directamente de lo que ocurre en materia de valor de pasajes, en buses entre Santiago y las provincias de la Región del Maule –distantes a solamente poco más de 250 kilómetros– digamos que el alza para quienes cubren distancias mayores durante las Fiestas Patrias se dispara escandalosamente.

Por ejemplo, desde Santiago a Puerto Montt, para el próximo martes 17 de septiembre, el pasaje tendrá un valor de entre 25 mil y 52 mil pesos, mientras que en octubre venidero el mismo servicio solo costará entre 13 mil y 28 mil 900 pesos.

Lo que llega a ser casi un mal chiste es el argumento de la inmensa mayoría de las empresas de buses interregionales… Ellos dicen que lo que se cobra para estas fechas y otras como Navidad y Año Nuevo, es la tarifa “normal” y que durante el resto del año hay “ofertas o promociones”.

Por su parte, el Gobierno asegura que no puede intervenir en el alza de pasajes que registran buses y aviones para estas Fiestas Patrias, fuertemente criticado por la Organización de Consumidores y Usuarios.

En algunos casos, las tarifas de servicios de buses interurbanos casi se duplican y la ministra de Transportes, Gloria Hutt, explicó que este aumento permite a las empresas mejorar el promedio de ingresos.

A su vez, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas, calificó como “desmedida” el alza en los pasajes de buses y afirmó que estos precios son injustificables. Consideró que “estamos frente a un abuso legal y eso no puede implicar que los consumidores tengan que pagarles lo que no han podido vender durante el año, por lo tanto estos precios no se justifican de ninguna manera”.

Bueno… pero la gente paga igual el sobreprecio… Total, todo sea por ver de nuevo a sus familiares que viven muy lejos del abigarrado y complejo mundo de la metrópoli capitalina.