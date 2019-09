La verdadera solución

La mañana del pasado viernes un vehículo terminó su carrera literalmente “incrustado” en el frontis de una vivienda de la calle 4 del sector El Boldo 4 de Curicó. De “milagro”, dicha situación solo generó daños de tipo material. Tras el hecho, uno de los vecinos del sector manifestó su molestia, ya que con anterioridad habían solicitado de manera formal a la Dirección de Tránsito de la comuna la instalación de reductores de velocidad, también conocidos como “lomos de toro”, sin lograr una respuesta a tal requerimiento. Independiente de ello, el propio vecino reconoció que si bien la instalación de un reductor de velocidad, en el papel debería paliar las probabilidades de que se produzca un accidente, el tema de fondo va mucho más allá: pasa por la “conciencia” de quienes toman un volante y salen a recorrer las calles. Está claro que no podemos llenar la ciudad de “lomos de toros”, o bien que en todas las esquinas, al menos de la zona céntrica, funcione un semáforo. De hecho, como ejemplo, respecto al último punto, como medio de comunicación hemos dado a conocer accidentes de tránsito en esquinas que no tenían un semáforo, es decir, solo una señalética, instancia donde de manera natural surgió el requerimiento de instalar tales dispositivos. En muchos casos, tras la entrada en funcionamiento de los semáforos, su solo presencia, en definitiva, no bastó para impedir la ocurrencia de un accidente. Algo parecido ocurrió en el sector Rauquén donde un camión que iba a exceso de velocidad se enfrentó a un “lomo de toro” (que para muchos su instalación es considerada como la “solucion al problema”), concluyendo su carrera justo contra un árbol, lo que impidió mayores destrozos.

Aunque suene majadero, semáforos más o “lomos de toro” menos, partiendo por respetar las señales de tránsito, la prudencia y atención al volante se presentan como la clave para impedir el desarrollo de nuevos accidentes con insospechadas secuelas.