La tierra donde nadie es forastero

Aunque el origen de esta frase no es de conocimiento público (ni tampoco en los sectores generalmente mejor informados) no deja de ser cierto el hecho de que Curicó sea tierra de gente socialmente acogedora, simpática y hospitalaria.

Pero, cuando la frase fue acuñada por alguien que notó esa característica virtuosa de los curicanos, la población era menos de la mitad de lo que es actualmente y quizás las cosas no sean tan admirables como antaño.

¿Qué se entiende por “forastero”…?

La RAE dice escuetamente: “Que es o ha venido de otro lugar” y en lo etimológico se dice que la palabra “forastero” viene del catalán “foraster”, que a su vez deriva del latín “foras” (fuera).

En la formación de las razas y posteriormente en las nacionalidades siempre fue importante el concepto de la “integración” y mientras más antiguas sean las corrientes migratorias, más identificadas con las comunidades e incorporadas se sienten las personas y forman parte natural de las ciudades.

Así entonces, Curicó es una tierra donde los descendientes directos de españoles, árabes, italianos, franceses, etc., ya son curicanos “en propiedad” desde hace mucho tiempo… incluso desde los albores de la república misma.

Pese a la actual y creciente densidad demográfica, que muestra un Curicó sobrepoblado, el espíritu acogedor y empático de los curicanos no ha disminuido y la gran mayoría sigue siendo socialmente solidaria con todos, sin distinción.

Recientemente se han incorporado numerosos profesionales venezolanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos y como todos ellos hablan también español (o “castellano”) todo es más fácil.

El caso de los sencillos inmigrantes haitianos, sin embargo, es algo más complicado pues prácticamente en su totalidad (deben sumar miles ya en la provincia) hablan solo el creole o creole que suena casi gutural y ellos no se esfuerzan mucho por aprender el español.

Así y todo, se les ha ayudado y acogido con la misma hospitalidad y forma humanitaria que caracteriza a los curicanos; en esta tierra “donde nadie es forastero”.