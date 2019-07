Aunque no es fácil comprobarlo, se dice que el aforismo o frase popular: “Guagua que no llora, no mama” habría tenido su origen en la vecina república Argentina y que de ahí pasó, gradualmente pero en poco tiempo, al lenguaje social e informal de los chilenos que la usan regularmente para dar a entender que ese “llanto” es un eufemismo útil para reemplazar las palabras “queja” o “reclamo” ante una situación que consideran injusta.

Si bien desde una mirada práctica y simple este dicho encierra una verdad concreta e inmediata, su fondo o sustento lógico es bastante discutible y tiene más de una interpretación.

Una madre en condiciones físicas y mentales normales no debería esperar que su guagua llore de hambre, para amamantarla. Entonces, si analizamos la metáfora y hablamos derechamente de una huelga o quizás de una protesta popular, podríamos aplicar el mismo razonamiento o al menos una acción similar.

Por estos días, en Chile hay “muchas guaguas llorando” –con mayor o menor fuerza– para llamar la atención sobre sus respectivos problemas o conflictos, ya sea individuales o como agrupaciones sindicales o asociaciones laborales.

Esta semana que termina, en el Ministerio de Salud –por ejemplo– se informó que se han tomado drásticas medidas para solucionar la ingrata cuestión del no pago oportuno de muchas licencias médicas en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

Pero, para que se adoptaran esas medidas tuvieron que suceder dramáticas y violentas protestas en algunas oficinas del antipático Compin y hasta hubo algunos afectados que se autoinfligieron heridas con elementos cortantes, a la vista del público que se hallaba en el mismo local.

El caso de la paralización de actividades del profesorado del sector público por más de un mes, tal vez no sea exactamente igual al relacionado con las licencias médicas, pero (siguiendo la comparación con la guagua que llora) deja en evidencia que algo no se hizo bien o se permitió que la problemática creciera hasta el punto de desembocar en un paro que -digámoslo claramente- no le hace bien a nadie.