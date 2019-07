El problema de la delincuencia

Ya para nadie es un misterio que las ciudades de provincia han dejado de ser lugares tranquilos, donde todos se conocen, donde todos se saludan, donde uno se siente seguro de salir a cualquier parte, a cualquier hora.

Lejos estamos de los recuerdos de antaño cuando los niños jugaban en las calles porque no existía ningún peligro de que algo les pasara, todo lo contrario, compartían con sus amigos, disfrutaban de su infancia al aire libre y seguramente guardaban esos recuerdos de vida.

Los jóvenes y adultos tampoco tenían problemas de transitar por las calles o hacer sus quehaceres varios a cualquier hora del día. Las ciudades de provincia eran seguras… algo que cambió considerablemente.

Cada vez es más frecuente enterarnos de hechos delictuales y lo peor de todo es que son cada vez más violentos… eso que antes solo se veía en las noticias nacionales, de hechos que ocurrían solo en Santiago, ahora está pasando con mayor frecuencia en la Región del Maule y sin duda este tipo de situaciones tiene muy preocupada a la comunidad y también a las autoridades.

Otros hechos que preocupan son los continuos robos de animales que se están produciendo en los sectores rurales, puntualmente tenemos conocimiento del caso de un productor de la comuna de Rauco, que de tener 300 ovejas, hoy solo le quedan tres. Su llamado es desesperado, pues ya no sabe qué hacer ante esta situación y los llamados a las policías no han servido.

Podríamos extender estas líneas con infinitas historias y casos de personas que han sido víctimas de la delincuencia y de delitos violentos, pero no habría espacio en esta página para hacerlo.

Por todo esto y mucho más, es de esperar que la visita realizada ayer a Curicó por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, traiga resultados concretos en la lucha constante en contra de los delitos, con acciones que ayuden a la comunidad a sentirse más segura y que no sea un volador de luces. Además de instalación de cámaras, aumento de la dotación de Carabineros, de vehículos, se necesita que se endurezcan las penas para los delitos violentos, los de mayor connotación social, cosa que los delincuentes lo piensen dos veces antes de atreverse a cometer el delito. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, ese es el trabajo de los senadores y diputados.