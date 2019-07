El potencial de los jóvenes

Si comenzamos a analizar el comportamiento de muchos jóvenes en nuestro país, muchos podrían decir que son una generación apática, que no se preocupa de su entorno, que sacan lo peor de sí en las marchas universitarias que por lo general vemos cómo ocurren en Santiago y otras ciudades grandes de Chile.

Pero si ponemos atención no es difícil encontrar una serie de acciones que hacen que todo lo demás, tal vez, queden en un segundo plano.

Son innumerables las oportunidades en las que dejan de lado sus vacaciones para ir en ayuda de personas que lo necesitan. Así ocurre con todos aquellos jóvenes que entregaron una semana de sus vacaciones de invierno, para llegar hasta la Región del Maule y ayudar a comunidades rurales con sus distintas necesidades. Y en este punto no exageramos, pues este invierno fueron cientos de jóvenes los que llegaron al Maule a trabajar para hacer de este mundo un mejor lugar.

Lo mismo ocurre con distintos operativos organizados por distintas instituciones y entes públicos, como aquellos enfocados en recoger basura en lugares públicos, como es, por ejemplo el cerro Carlos Condell de Curicó, pulmón verde de la comuna en donde en reiteradas oportunidades los jóvenes han llegado en masa, incluso los sábados en la mañana para ser parte de estas iniciativas de limpieza.

También existen actividades en las que se trabaja para la reforestación de espacios públicos, donde también llegan con todo el entusiasmo estudiantes de diferentes casas de estudios, colegios o jóvenes que han llegado gracias a las convocatorias que se han por redes sociales

Por eso, en todo estos casos, por supuesto que se ve el vaso medio lleno, pues son instancias en donde los jóvenes sacan lo mejor de sí mismos y entregan con mucho cariño y entusiasmo parte de su tiempo para ser un aporte de la comunidad a la que pertencen.