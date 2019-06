El peligro de la Influenza

Desde el mes de marzo, autoridades de diferentes áreas comenzaron a llamar a la comunidad a vacunarse en contra de la Influenza, enfermedad que cada año preocupa a los profesionales de la salud, teniendo como grupos de riesgos a los menores de seis años, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Alrededor de todo el mundo existen numerosos grupos que insisten en llamar a la comunidad a no vacunarse, pero los expertos aseguran que es un llamado tan irresponsable que le puede causar la muerte a las personas, algo que ya ha ocurrido.

De hecho, el lunes de esta semana, autoridades del Ministerio de Salud confirmaban que hasta ese día se registraban 19 fallecidos en todo el país y que el número de hospitalizados afectados por el virus Influenza seguía creciendo.

En su mayoría, las víctimas pertenecían a grupos de riesgo, principalmente pacientes crónicos y personas mayores, que no se habían vacunado. De hecho solo uno de los pacientes estaba inoculado.

Durante la jornada de ayer, tanto el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, como la gobernadora de Curicó, Macarena Pons, confirmaron que en la región ya han fallecido tres personas a causa de la Influenza, dos en Curicó y uno en Talca, y hasta ahora son cerca de 50 personas las que se encuentran hospitalizadas a causa de esta enfermedad.

Este año, a diferencia de los anteriores el virus al parecer está más agresivo y la respuesta de la comunidad no ha sido la esperada ante el llamado a vacunarse. Por supuesto que existen excepciones, como es el caso de la comuna de Curicó, donde se llegó a la meta de vacunación y ya no hay vacunas en los recintos municipales.

Al parecer las personas no le toman el peso al peligro que trae consigo el virus de la Influenza, pues si bien hay casos mínimos de personas que sí estaban vacunadas y fallecieron eso fue producto de otras enfermedades asociadas a la persona, porque la mayoría de quienes han perdido la vida hasta ahora no estaban inoculados.

El llamado es la responsabilidad, sobre todo para quienes están cerca de las personas que conforman los grupos de riesgo, para que los lleven a los recintos de salud y puedan ser vacunados. Esta decisión puede hacer la diferencia entre vivir o morir.