Deudas pendientes

Sin duda es una noticia que todos los curicanos estaban esperando… hace casi 10 años. Ayer el Presidente Sebastián Piñera anunció mejoras en el servicio de trenes entre Chillán y Alameda, en la Región Metropolitana, que además del Maule, beneficiará a Ñuble y O`Higgins.

Y también se anunció la reconstrucción de la estación de trenes de Curicó… o en realidad la construcción, porque todo lo que existía fue demolido luego del terremoto de 2010.

En lo particular, el anuncio en la ciudad lo hizo el seremi de Transportes del Maule, Carlos Palacios, quien además dijo que a inicio del año 2022 estaría en funcionamiento.

Sin embargo, aún no existe un diseño para este proyecto y no se sabe todavía si la estación de trenes será construida en el mismo lugar o, incluso, en un espacio más cercano al Mall ubicado en ese sector.

Así la comunidad todavía quedará a la espera de que otro de sus hitos ciudad se construya, lo mismo que pasa con la Iglesia San Francisco, que no tiene fecha, el presupuesto no alcanza y las empresas no postulan; el Santuario El Carmen, que tuvo una empresa que quebró, hubo denuncias que decían que los trabajadores fueron perjudicados con sus cotizaciones, y últimamente una licitación que fue objetada por la Contraloría para terminar las obras.

Sin mencionar que el rubro de la construcción en altura está prácticamente detenida en el centro de la ciudad porque el Plan Regulador no establece la altura máxima, por lo que por “descarte” solo se puede edificar máximo 20 metros.

Es decir, con todo esto y mucho más, Curicó tiene que seguir esperando.