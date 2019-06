Debido a las bajas temperaturas, hace pocos días se activó por segunda vez el Código Azul en el Maule, acción que permite dar prioridad a las personas que se encuentran en situación de calle para que tengan un lugar resguardado para pasar la noche y no deban sufrir con el frío que se ha dejado sentir en los últimos días. De hecho, para hoy se esperan las temperaturas más bajas en lo que va del año.

Desde la comodidad de nuestros hogares lo más probable es que no alcanzamos a dimensionar lo que debe ser para una persona pasar una de estas noches a la intemperie, personas que por las más diversas razones de la vida dejaron de lado el contacto con sus familias y con la sociedad y hoy su hogar está en las calles de la ciudad, junto a otros en sus mismas condiciones.

En la Región del Maule existen albergues en las ciudades de Talca (Calle 6 Oriente 2151), Curicó (Argomedo 268) y Linares (Freire 180). Todos ellos suman la capacidad para recibir a 140 personas, que recibirán alimentación, un lugar seguro y abrigado y la atención de profesionales que podrán apoyarlos en diferentes áreas.

El Plan Código Azul se implementa cuando las condiciones climáticas extremas pongan en riesgo a las personas que viven en situación de calle, que tiene tres ejes principales: entregar refugio a las personas que lo necesiten; se realizarán operativos móviles con un vehículo que recorrerá las calles entregando alimentación y ropa de abrigo a las personas que deseen permanecer en su lugar ; y un móvil de traslado, que lleva a las personas hasta los albergues.

Pero todos podemos ayudar, porque cuando vemos a una personas en malas condiciones podemos llamar al Fono Calle (800 104 777); también a través del Fono Salud Responde, cuando la personas está en malas condiciones de salud (600 360 7777), o trasladándola al albergue que disponga la ciudad.

Ayudar a las personas en situación de calle no solo es una tarea del gobierno, también hay cosas que todos podemos hacer para que pasen una noche digna.