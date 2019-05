Algunos recordarán situaciones más antiguas, cuando las grandes crecidas de los ríos llegaban al nivel de las carreteras y los puentes; cuando han ocurrido grandes accidentes que hacen que el tránsito se suspenda por horas en la Ruta 5 Sur, pero uno de los momento más complicados ocurrió para el terremoto de 2010, cuando la principal carretera del país, literalmente, se cortó en varios puntos y en distintas regiones de Chile, con la caída de puentes, pasos superiores o la destrucción de la misma vía.

Durante ese tiempo fue muy complicado el desplazamiento, recurriendo a vías interiores y caleteras para que las personas pudieran llegar a sus destinos.

Pero en la provincia de Curicó ya no tenemos que esperar a la llegada de alguna catástrofe de la naturaleza, pues prácticamente todas las semanas están ocurriendo accidentes vehiculares en la Ruta 5 Sur, específicamente en el sector del paso Maquehua, donde además de los daños materiales en los vehículos, en la infraestructura vial, las personas heridas, de manera literal Chile se corta en dos, pues con los trabajos que se tienen que realizar para limpiar el sector afectado y habilitar las pistas para el normal tránsito de los vehículos, la congestión puede llegar a durar por horas.

Para quienes se desplazan a sus trabajos, viajan o realizan traslados de relativa normalidad sin duda es una molestia, pero el problema viene cuando se hacen traslados en ambulancia o la llegada de Bomberos y Carabineros a esa u otra emergencia.

Si bien se está estudiando la materialización de un bypass en esta provincia, ya es suficiente que la comunidad tenga que seguir perdiendo tiempo y verse expuestos a este tipo de situaciones por tener una carretera que no cumple ciertos estándares, porque debe haber una razón técnica que explique por qué en ese punto ocurren tantos accidentes.

Es necesario ahora que se tomen medidas concretas, tal vez más señalización o un proyecto de seguridad vial para ese punto específico, en el paso Maquehua, para que el país no se vuelva a cortar en dos.