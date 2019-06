A trabajar todos juntos

La próxima semana se espera la visita del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a Curicó. El secretario de Estado fue invitado por políticos de “Chile Vamos”, quienes han afirmado que la delincuencia ha aumentado en el último tiempo en la ciudad, especialmente, los robos y asaltos con violencia. El asalto que protagonizaron encapuchados a una farmacia en el centro de la comuna, fue el punto exacto que puso el tema en las primeras planas y titulares de los medios de comunicación y en la agenda de los políticos. Fue así que se trasladaron a Santiago el senador Juan Antonio Coloma, el diputado Celso Morales y los concejales Mario Undurraga y Jaime Canales. Según explicaron, el personero de Gobierno estará todo un día en la puerta norte de la Región del Maule para analizar y gestionar medidas de apoyo para prevenir y combatir a los delincuentes, los cuales se han vuelto cada vez más violentos. Si bien, se celebra que autoridades locales hagan diligencias con La Moneda, la comunidad espera que el tema no se politice. De hecho, la mayoría de los políticos han opinado hasta el cansancio del asunto. Incluso, hasta precandidatos han “robado cámaras” para tratar de captar simpatizantes para las elecciones que recién son en octubre del próximo año. Mientras la derecha trata de sacarle brillo al tema, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, y Carabineros le han bajado el perfil al incremento de inseguridad ciudadana que se percibe en mayor o menor medida, según el prisma con que se mire. Según cifras oficiales de la policía uniformada los delitos violentos bajaron un 15 por ciento. Más allá de los fríos números y percepciones con calculadora política, la gente común y corriente quiere soluciones concretas. En ese sentido, todos han celebrado la instalación de cámaras en varios sectores de Curicó. Por eso mismo, la comunidad espera que la visita del ministro del Interior no sea un saludo a la bandera, sino que traiga una carpeta con soluciones concretas que alejen a la delincuencia de una ciudad que estaba acostumbrada a la tranquilidad, realidad que se vivía no hace muchos años.