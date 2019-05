¿A quién le importa la Historia?

No deja de ser paradojal que en la misma semana en que se celebra por vigésima vez en nuestro país el Día del Patrimonio, se haya dado a conocer una noticia cuyo contenido se contrapone abiertamente a un concepto común de gran importancia como es la Historia (así, con mayúscula).

En efecto, el Consejo Nacional de Educación (CNED) aprobó modificar el currículum de tercero y cuarto medio, concluyendo que los estudiantes deberán cumplir con seis cursos obligatorios sin diferenciar la modalidad del establecimiento, mientras que 27 serán electivos, donde se encuentra Historia, entre otros.

Estos cambios deberían aplicarse desde el próximo año para tercero medio y desde el 2021 para cuarto medio.

De esta forma, entre los ramos obligatorios se encontrará Matemática, Filosofía, Inglés, Lenguaje y Literatura, Educación Ciudadana y Ciencias para la Ciudadanía, que incluye Biología, Física y Química.

Aunque se confirmó que Historia no será obligatoria, el presidente del CNED, Pedro Montt, aclaró que “no es que desaparezca” sino que existirá la opción para los colegios de que en las horas de libre elección impartan el ramo.

A su vez, María Jesús Honorato, jefa de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación “lo que busca el sistema es brindar oportunidades reales de elección de asignaturas de profundización en sus áreas de interés”.

Pero en la otra cara de la moneda el académico Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia 2006) comentó que esta decisión: “Está pensada para desempoderar al ciudadano y va a crear un período de oscurantismo”.

Respecto a Educación Ciudadana, ramo que integraría parte de Historia, apuntó que “si no prepara a la ciudadanía para empoderarse, para ejercer soberanía, simplemente estos cursos van a ser un chiste, como fue durante mucho tiempo la Educación Cívica”.

La polémica y debate sobre este escenario educacional va a ir cobrando creciente fuerza en las semanas siguientes y, por el momento, numerosos usuarios de las redes sociales no se han tomado para nada bien la nueva medida, criticando la falta de sentido común y reaccionando con indignación por dejar de lado un aspecto clave de la educación escolar.