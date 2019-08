A meses de los 10 años

El 27 de febrero de 2010 es una fecha que difícilmente podrá ser olvidada por la mayoría de los chilenos, especialmente por todos quienes viven en la zona central.

Aquel terremoto 8.8 que sacudió de manera violenta gran parte del territorio nacional causó gran devastación, pérdida de vidas humanas y una seguidilla de procesos para establecer responsabilidades, puntualmente, por haber descartado los tsunamis que finalmente causaron la muerte de muchos chilenos.

Y lamentablemente parte de esa devastación aún es visible en muchas ciudades, pero hoy nos vamos a referir a dos hitos de importancia para la ciudad de Curicó.

Estamos hablando de la Iglesia San Francisco y el Santuario El Carmen, dos templos tremendamente afectados que aún son un ícono de la burocracia y la incompetencia gubernamental, pues estamos a solo 6 meses de cumplirse 10 años de ese desdichado día y ambos recintos se ven prácticamente igual a como quedaron luego del movimiento sísmico.

Es sinceramente impresentable que durante 10 años no se haya podido llegar a puerto, en ninguno de los dos proyectos. Por una parte, con la Iglesia San Francisco está el problema de los recursos, que simplemente no alcanzan para su reconstrucción, lo que ha quedado en evidencia tras varias licitaciones infructuosas, sin hablar de todo el problema que se produjo por la división de roles del templo para arrendar un sector y convertirlo en una discoteque.

En el caso del Santuario El Carmen, contamos la quiebra de la empresa que se adjudicó los trabajos, la investigación por parte del municipio y el Gobierno Regional, y ahora una licitación que tampoco se concretó, sin ahondar mucho en los detalles.

La verdad es que para los curicanos estos son dos puntos icónicos en la ciudad y es de esperar, que de una vez por todas, ambos proyectos lleguen a terminarse, aunque lo más probable es que eso no se dé antes de cumplirse 10 años del terremoto.