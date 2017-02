Viviendas afectadas por incendios forestales vuelven a ser energizadas

Además no habrá cobro alguno. El Ministerio de Energía confirmó que el 100% de los clientes de servicios eléctricos que sufrieron su desconexión ya fueron restablecidos.

TALCA. Luego de los mayores incendios forestales registrados en la historia del país, el servicio de energía está restablecido en la totalidad de las viviendas maulinas que quedaron sin suministro ante la emergencia.

El Seremi de Energía, Vicente Marinkovic, dijo que “hace algunas horas (ayer) logramos que el 100% de los clientes afectados por incendios forestales tengan energía, ya sea con recuperación de la línea de distribución o con un generador. Este fue un trabajo comprometido por CGE para este día viernes (10 de febrero) y con más de un día de anticipación han logrado cumplirlo”.

La autoridad explicó que las empresas de distribución se comportaron a la altura de las circunstancias, llegando a lugares apartados. Agregó que “me atrevo a decir que nunca habíamos visto en la región la cantidad de recursos que vimos durante estos días, más de 680 generadores, 180 cuadrillas y un total de 230 máquinas entre livianas y pesadas”.

EMPRESA

Vicente Marinkovic informó que días más tarde de registrados los incendios forestales la empresa Transelec empresa encargada de la línea San Javier – Constitución, anunció que los 10 kilómetros de líneas dañadas por el fuego, habían sido repuestas, por lo que Constitución, San Javier y Empedrado, volvieron a contar con energía del Sistema Interconectado Central.

NO HABRÁ COBRO

En tanto, el Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Francisco Valdebenito, dijo que las viviendas que fueron destruidas por los incendios forestales no se les cobrará por el servicio ni tampoco por el uso de algún generador de emergencia. Agregó que “respecto a la preocupación de la gente que ha sido damnificada y que son 1.018 clientes con sus casas destruidas, se han congelado todos los cobros y no pierden su calidad de clientes. Cuando reconstruyan su casa no tendrán los costos asociados al suministro ni al derecho de conexión. Quienes estén usando generadores y que son 680 en la zona no se les cobrará su uso hasta que las empresa pueda reparar las líneas y se vuelvan a conectar”.

ROBO DE CABLES

En cuanto al robo de cables registrados esta semana, el Seremi de Energía Vicente Marinkovic señaló que “este robo de cable conductor ha tenido un incremento en los últimos meses a pesar de la mesa público-privada que hemos estado trabajando. El último robo fue en la línea de 66 Kv que une San Javier y Constitución y es la única línea que lleva energía a esas dos comunas más Empedrado. Lamentablemente sufrimos la destrucción de 5 estructuras y la pérdida de 450 metros de cables”.