Independiente por el cupo del Partido Liberal. La propuesta política del candidato a senador se sostiene en principios que apuntan a una región sostenible económicamente, con una ciudadanía empoderada, en el marco de una sociedad solidaria.

TALCA. Alfredo Sfeir, quien se juega un cupo al parlamento como senador del Maule, dio a conocer los alcances de su propuesta ideológica, la que se basan en el gran desafío que confronta hoy la región, es decir, lograr una visión consensuada de hacia dónde queremos ir y por qué. Esto atendiendo al cuestionamiento ¿Qué futuro común queremos construir a un mediano o largo plazo?

Por ello, entregó los lineamientos y propuestas que espera reforzar en un proceso de construcción, y transformación, que debe ser nutrido de forma conjunta con las comunidades, localidades y segmentos ciudadanos y productivos con los que se ha ido encontrando en sus recorridos por la zona.

“Vengo a presentar un nuevo camino para el Maule, donde debemos tener un gran sentido de pertenencia, nadie sobra, todos somos uno y por eso hagamos de la Región del Maule lo que nosotros queramos que sea. Esto no es solamente un ideal o un sueño, sino también representa una gran responsabilidad y compromiso. Tenemos derecho a vivir en una sociedad verdaderamente chilena, forjada por nosotros mismos y que sea un ejemplo a seguir por el resto. Somos muchos los que vamos por este camino. Queremos que todo el mundo se sienta identificado, por eso es que todas las acciones, propuestas, y programas deben alimentar y fortalecer nuestra propia identidad”, indicó Sfeir.

“SEAMOS UN EJEMPLO”

Junto a ello detalló los principios en que sustenta su postulación al Senado, manifestando que “queremos ser una región de un altísimo nivel de conciencia, particularmente en lo que respecta a lo humano, social y natural. Es decir, humanista, compasiva, feliz, generosa, solidaria, respetuosa, pacífica, inclusiva, justa, amorosa, etc. Que tenga una preocupación valórica por los niños, la juventud, los adultos mayores, los más vulnerables, donde los derechos sociales y culturales, educación, salud, vivienda, agua, sean respetados e implementados progresivamente. Que seamos un ejemplo de servicio público y de prestación de calidad, independiente de los niveles de ingreso u otras dimensiones discriminatoria” manifestó.

A lo anterior Sfeir agregó, “queremos ir más allá del bienestar material, y pongamos énfasis en el bienestar espiritual, el desarrollo interior personal y la educación integral, en donde nuestra naturaleza sea conservada con eficacia, tanto para nuestro propio beneficio, como para el beneficio de las generaciones futuras”.

Finalmente, Alfredo Sfeir sostuvo que “planteamos ser una región de atractivo nacional y mundial por su alimentación sana, orgánica, y libre de aquellos agroquímicos innecesarios. Que sea una región de sanación y de prosperidad equilibrada, con pocas enfermedades, con un gran sentido de recreación, y tantos otros atributos que mejoran nuestra salud física y mental. Con un concepto de “riqueza” va más allá del dinero o el ingreso per cápita, en donde entendamos que seremos ricos cuando no haya ningún pobre dentro de nuestra región, cuando no haya zonas rezagadas, donde ser campesino, pescador artesanal, gasfíter, comerciante, empresario, asesora del hogar, verdulero, almacenero, limpiador de nuestras calles, guardia, conserje o mecánico, sea un orgullo para todos, por que todos nos necesitamos” concluyó.