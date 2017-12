Universidades regionales preocupadas por Reforma a la Educación Superior

Incluye preguntas. El documento surgió luego de una reunión, donde los rectores de forma unánime plantearon sus inquietudes

TALCA. Cuatro preguntas sobre los puntos que generan mayor preocupación por parte de las universidades regionales, como son legislación, docencia, investigación y financiamiento, son las que plantearon los rectores de dichas instituciones, a través de una carta dirigida a los candidatos presidenciales Alejandro Guillier y Sebastián Piñera.

El documento surgió luego de la reunión, donde los rectores, de forma unánime, plantearon sus inquietudes respecto a lo que será la Reforma de la Educación Superior en la próxima administración de Gobierno.

En esa dirección, el rector de la Universidad Católica del Maule (UCM), Diego Durán, indicó que lo expresado en la carta “no es sólo un tema económico; es una concepción mayor para que el país surja en educación en términos generales, todo para proyectar a Chile en los próximo 20 o 30 años. Si no lo hacemos, perderemos una posibilidad. Hoy se requiere gobernar con y para todo el país”, afirmó.

“Existe mucha preocupación porque cuando se gobierna o legisla en época de elecciones puede resultar cualquier cosa en función de ganar votos y no necesariamente en establecer un bien mayor que abarque a todos los chilenos”, comentó el rector de la UCM, agregando que “la reforma a la Educación Superior es una preocupación puesto que hay elementos que han sido modificados, pero como no conocemos en detalle esa situación, la preocupación es legítima”, continuó.

En relación al financiamiento que se requiere para asegurar el andar de la Reforma de Educación Superior, la preocupación de los rectores radica en que se proponen elementos distintos de financiamiento para Universidades Estatales y no Estatales, lo que para el rector de la UCM implica que “por un lado, se asegura un financiamiento asociado a una ley permanente y no por glosa, como es el caso de las Universidades no Estatales del Cruch como es el caso de la UCM, lo que significa que no tenemos seguridad del financiamiento año a año, por lo tanto, la proyección es más difícil cada año”.

Las 22 universidades regionales reúnen más de 220 mil estudiantes y 20 mil académicos, distribuidos desde Arica y Parinacota a Magallanes.