U. de Talca regala computadores a estudiantes para disminuir brechas tecnológicas y facilitar aprendizajes

Pioneros. Iniciativa es única en el país y beneficia a todos los alumnos que completan la mitad de sus carreras.

TALCA. Con equipos computacionales que poseen procesadores de última generación, la Universidad de Talca premió el esfuerzo de sus estudiantes en las labores académicas. Más de mil 400 jóvenes de los campus Talca, Curicó Linares y Santiago, recibieron un notebook que les dará mayores facilidades a la hora de realizar sus labores estudiantiles.

Esta iniciativa, única en el país, intenta igualar las oportunidades de acceso a la tecnología y beneficia a todos los estudiantes que completan la mitad de sus carreras, es decir, que cumplen con 120 créditos. También, a quienes fueron los primeros seleccionados en cada Escuela, a aquellos que obtuvieron más de 700 puntos en la PSU y a quienes ingresaron a través el programa Vincularse.

Mónica Cancino, estudiante de la Escuela de Arquitectura, fue una de las primeras en recibir el computador. “Encuentro una muy buena idea que me ayuda al desarrollo tecnológico de mis estudios en Arquitectura. En mi caso, se ocupan muchos programas para hacer planos y maquetas digitales y esto me ayudará a acortar los tiempos de realización de los trabajos. Agradezco y felicito la iniciativa”, dijo.

Por su parte, Ignacio Reyes, alumno de la Escuela de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual dijo que “cuando me fijé en este beneficio, pero creía que eran muchos los requisitos, sin embargo, acá estoy y me llevo mi computador que me servirá demasiado”.

Los notebooks de una reconocida marca estadounidense, tienen un procesador Intel Core i3 de séptima generación, 500 GB de disco duro y 4 GB de memoria RAM. Son livianos e incluyen el sistema operativo Windows 10 Pro, además de webcam HD.

INICIATIVA ÚNICA

Desde el 2007, la Universidad de Talca ha entregado anualmente este equipamiento tecnológico y hasta el momento es la única institución en el país que continúa su implementación. Sergio Matus, vicerrector de Desarrollo Estudiantil, explicó que: “estamos seguros que el no tener un computador hoy en día disminuye las posibilidades de descubrir el mundo y, por ende, la formación se hace algo más difícil. Con esta herramienta que entregamos a los mejores alumnos queremos demostrar la preocupación por la igualdad de oportunidades”.