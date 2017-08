Tarud condiciona no dividir la región solo si futuro gobernador regional da más garantías al Maule Sur

Opinión. Indicó que futura autoridad, que será elegida por votación popular, debe dar más presupuesto y cobertura a Linares y Cauquenes.

Una mayor nivel de inversiones públicas para la Región del Maule planteó el diputado Jorge Tarud, como una manera de mejorar los índices económicos y sociales de este territorio.

El parlamentario, quien postula a un cargo senatorial, indicó que el Maule es una de las regiones donde se pagan los sueldos más bajos del país, por lo que consideró que el Estado tiene una gran responsabilidad.

“El Estado tiene que invertir más en nuestra región, darnos los instrumentos necesarios para convertirnos verdaderamente en una potencia agroalimentaria. Se necesitan más embalses para tener más agua; la infraestructura caminera es esencial, para que los agricultores puedan sacar sus productos. Además, la inversión pública genera trabajo, pero a nosotros también nos da los instrumentos para competir mejor en el mundo”.

Sobre esto último, indicó que la región necesita profundizar los acuerdos internacionales, como con la provincia china de Hubei, y en general tener su propia relación con Asia, Europa y el resto de América Latina para vender más productos y atraer inversiones.

Asimismo, consideró necesario potenciar el turismo. “Tenemos un paso hacia Argentina, pero la gente (que viene de ese país) después se va a Pucón o Viña del Mar; entonces, si no promovemos el Maule, el turista se va. La idea que se quede aquí, para que gaste acá”. Indicó que eso implica preparar al rubro turístico, en cuanto a atención e infraestructura. “Eso no se ha dado por falta de iniciativas y porque no nos han escuchado como Región”.

Según Tarud, el contar a futuro con un gobernador regional elegido por votación popular, le dará más fuerza a las demandas maulinas. “Los intendentes de hoy, están a la orden del subsecretario del Interior de turno y si tenemos un intendente electo (futuro gobernador regional), puede tener el carácter para decirle que no al gobierno central cuando corresponda. Eso, hoy no lo puede hacer el intendente”.

DIVISIÓN REGIONAL

Tarud recordó que existe un antiguo anhelo de las provincias de Linares y Cauquenes de transformarse en la Región del Maule Sur y que él respaldó en su momento. “Sin embargo, teniendo un gobernador electo, evidentemente va a tener que preocuparse de toda la región, porque de lo contrario, no tendría el apoyo del Maule Sur y ahí las cosas cambian”.

Ahondando en el rol del gobernador regional, dijo que al ser electo está obligado a darle una mayor cobertura, presupuesto y garantías al Maule Sur “y con ese compromiso, que debe tomarlo en campaña, las cosas se ven de manera diferente. Con ese compromiso, podríamos seguir siendo una sola región, pero no de ser así, la postura es tener una división”.

Sin embargo, se quejó que la elección de esa autoridad haya sido postergada. “Las regiones no podemos seguir esperando, queremos tener y tomar nuestras propias decisiones y este retraso, es inaceptable”.