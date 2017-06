Sostenedores de colegios particulares subvencionados del Maule se informaron sobre la Ley de Inclusión

Jornada. El seremi de Educación, Rigoberto Espinoza, agradeció la presencia de los sostenedores quienes pudieron exponer sus puntos de vista, y resolver dudas respecto a los aspectos más técnicos de este proceso.

Talca. Con la presencia de profesionales de Corfo y BancoEstado se desarrolló el encuentro que convocó a cerca de 70 sostenedores de colegios particulares subvencionados de la Región del Maule, quienes pudieron despejar sus dudas en relación a la Ley de Inclusión, que pone fin al lucro, copago y selección.

La actividad fue encabezada por el seremi de Educación Rigoberto Espinoza; el director regional de Corfo, Carlos Leppe; y los directores provinciales de Educación de Talca, Carlo Campano; y Linares, Jorge Tapia.

El seremi Espinoza agradeció la presencia de los sostenedores quienes pudieron exponer sus puntos de vista, y resolver dudas respecto a los aspectos más técnicos de este proceso.

La autoridad educativa recordó que aquellos establecimientos que aún no han realizado el trámite para transformarse en corporación sin fines de lucro, pueden hacerlo hasta el 30 de junio con la idea de que puedan optar a ciertos beneficios como la extensión de 4 años (10 en total) en la modalidad transitoria de arriendo.

“La persona jurídica sin fines de lucro que quiera adquirir el inmueble, en el cual funciona el establecimiento educacional podrá acceder a créditos bancarios garantizados por el Estado, los que se podrán pagar con los recursos públicos entregados por concepto de subvención”, explicó Espinoza.

CRÉDITOS GARANTIZADOS

Del mismo modo se informó que el Estado, por medio de Corfo, garantizará los créditos que se contraten para que las nuevas personas jurídicas adquieran los establecimientos educacionales.

En tanto, Danilo Toro, jefe de Plataforma Educación de BancoEstado, precisó que se dio a conocer la oferta financiera y no financiera que tiene el banco disponible y que el crédito para compra de establecimiento, está vinculado a 25 años plazo, no tiene pie, no hay pago de comisiones, ni se hace corte por límite de alumnos.

Cabe recordar que actualmente son más de 36 colegios de la Región del Maule que han pasado a gratuidad y el incentivo principal es que el recurso que el establecimiento deja de percibir por copago, es recompensado por más recursos que aporta el Ministerio de Educación; a través de Aporte de Gratuidad, Aumento de Ley SEP y SEP preferencial.