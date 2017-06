Serviu llama a organizarse para postular a subsidio térmico y ampliación de viviendas

Delegado. Visitó sector Nuevo Amanecer, donde hay viviendas que fueron mejoradas con este beneficio gubernamental.

LINARES. El delegado provincial del Serviu Maule, Rafael Viguera, visitó el sector Nuevo Amanecer de la comuna de Linares con la idea de destacar al Comité el Rosario, porque ha realizado importantes mejoramientos con subsidios gubernamentales, principalmente en ampliación y mejoramiento térmico de sus viviendas.

Estos beneficios pertenecen al Programa de Protección al Patrimonio Familiar, que permite mantener y mejorar barrios, entorno, equipamiento comunitario y viviendas.

“Solo en el año 2016, 3 mil 691 familias de la Provincia de Linares pudieron acceder a este subsidio. Con esto han mejorado sus parques, sedes sociales, pero además han podido equipar su entorno, y en cuanto a sus viviendas han podido mejorarlas y también ampliarlas”, manifestó Rafael Viguera.

Gladys González, presidenta del Comité El Rosario, agradeció la ayuda brindada por el Gobierno, a través del Serviu. “Acá vivimos todos amontonados y con estos subsidios las familias han podido ampliar sus viviendas, están más calentitas con el tema térmico, es una cosa maravillosa y con muy poquito dinero”.

SUBSIDIO

Desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo se indicó que uno de los objetivos principales del subsidio para el mejoramiento térmico, es reacondicionar las viviendas para disminuir el requerimiento energético de la población, más ahora que la comuna de Linares ha iniciado las alertas sanitarias ambientales.

“El acondicionamiento térmico de viviendas reduce de 30% a 50% los requerimientos energéticos de una familia y el uso de la leña explica el 90% de la contaminación por material particulado respirable y es por esto la importancia de este subsidio térmico”, agregó Viguera.

Beldecira Inostroza, beneficiaria del subsidio, indicó que este subsidio le ha cambiado la vida a su familia. “Ahora estoy segura y mi casa está más bonita, la vida me ha cambiado harto, tanto para mí como en mi familia, ahora me levanto en la noche y ya no siento ese frío que sentía antes, a mí me cambiaron el techo, el cielo, ventanales térmicos, estoy agradecida y muy contenta”.

Este apoyo económico del Gobierno está focalizado en los propietarios o asignatarios de una vivienda social o cuya tasación no supere las 650 UF, construida con o sin subsidio habitacional.