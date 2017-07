SERCOTEC entregó fondo Capital Semilla a emprendedores maulinos

TALCA. Más de 70 personas recibieron recursos del fondo Capital Semilla del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) para iniciar nuevos negocios.

Se trata de un beneficiario de la provincia de Cauquenes, 21 de la provincia de Curicó, 23 de la provincia de Linares y 31 de la provincia de Talca.

Es el caso de Patricio Villagra, de Longaví, quien creó la Cervecería Trayquen.

“En 2016 entré a estudiar Mantenimiento Industrial en INACAP. Ahí conocí a mi amigo Gustavo Lobos, que hoy me acompaña haciendo cervezas que gustan mucho a la población. Gustavo me comentó del proyecto y me convenció. Al principio dudé mucho ya que no conocía en lo absoluto en lo que me estaba metiendo, me arriesgué y compré los materiales que se necesitaban para hacer todo el proceso… empecé a buscar un nombre en mapuche por mis raíces, ya que yo soy de esta etnia. Dimos con la palabra ‘trayquen’, que significa manantial refrescante”, contó.

Este emprendedor maulino expresó que “a partir de este momento nos preocupamos en adquirir ollas de acero inoxidable, tapadores manuales, bidones de calidad alimenticia para hacer el proceso de fermentación y maduración. Compramos una máquina chopera, 2 barriles de 50 litros y los insumos, todo de manera informal. Pensé en la segunda etapa que era obtener la iniciación de actividades y sacar la autorización de parte del SAG. Hoy podemos decir orgullosamente que todo esto ya es una realidad… comenzamos con una producción de 120 litros que han ido aumentando mes a mes. Hoy estamos generando alrededor de 400 litros y nuestra meta es llegar a una producción de 6.000 litros para no perder la esencia de cerveza artesanal”.

Cervecería, agua y jugos Trayken Limitada, distribuye sus productos en Santiago, San Javier, Linares, Longaví y Retiro. Actualmente está llegando a la zona de Parral.

INVERSIÓN

El director regional de SERCOTEC, Samuel Chambe, destacó la inversión que el gobierno ha hecho en emprendimiento: “Deben aprovechar esta ocasión, en la que se les da la oportunidad de concretar sus ideas de negocio. Con esfuerzo, con trabajo duro, y asesoría nuestra o de los centros de desarrollo de negocios, podrán salir adelante. Quiero destacar estos centros que entregan asesoría gratuita a emprendedores y pequeños empresarios para que puedan sacar adelante sus negocios. Allí no se les da dinero, sino que conocimientos para que puedan hacer más grande sus empresas. Este es un compromiso de la Presidenta Bachelet que se ha concretado en todo el país, con 51 centros, y en el Maule con cuatro recintos en Talca, Curicó, Linares y Cauquenes”.