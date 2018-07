Se mantiene conflicto laboral en Cauquenes

Complicado panorama. Adeuda sueldos de junio, y las cotizaciones de mayo; están declaradas pero no pagadas al cierre de esta industria de envases de madera.

CAUQUENES. Como lo anticipara este diario, la empresa Edelma Plywood Spa, ex Cajonera, al cerrar las puertas a sus trabajadores, dio a saber que la industria no seguiría funcionando, dejando por consiguiente a lo menos unas 75 personas sin su fuente laboral, dando paso a un serio conflicto al no pagarles sueldos y cotizaciones previsionales.

Los trabajadores de esa industria hicieron saber que “una vez terminado el período de vacaciones, nos presentamos en la empresa y desde el 16 de junio hasta el 15 de este mes de julio, nos encontramos con una carta publicada informando sobre los cambios en la forma de registrar nuestra asistencia. Desde ahora, se debería hacer en un libro, dejando al personal liberado de sus funciones diarias”.

Y agregaron a La Prensa, “la misiva era firmada por un representante administrativo de la empresa, por la inspección del Trabajo, fechada el 13 de ese mes de julio, además con instrucción al guardia de prohibir nuestro ingreso a la planta”.

LIQUIDACIÓN DE LA PLANTA

A reglón seguido los perjudicados, señalaron que “a lo anterior nos enteramos extraoficialmente que la empresa solicitó la demanda de liquidación de ésta la que fue presentada con fecha 29 de junio de 2018 en el Juzgado de Letras de Cauquenes, causa C-350-2018; hasta la fecha se nos adeuda el sueldo de junio, y las cotizaciones mayo junio. Sólo están declaradas, pero no pagadas”.

HISTORIAL

Personal que labora en esa industria, contaron que en octubre de 2010 comenzó a funcionar en Cauquenes la empresa de Envases del Maule S.A., la que el año 2014, se subdivide, conformando un grupo de sociedades: Edelma Plywood Spa., Edelma BPO., Inversiones del Maule Ltda., y Envases del Maule. Esta última, cerrada el 2017, en Villa Alegre.

Debido a malas gestiones administrativas, la producción mermó en estos últimos meses. Los dueños de Edelma Plywood Spa, determinaron disminuir los costos; para aquello, se otorgaron vacaciones colectivas desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio de este año.

La industria está instalada en el Kms., 4 camino Cauquenes Chanco. El gerente general es Alex Valdés González. Representante legal: Héctor Fernández. Socios Carlos Barro, Andrés Pérez y Héctor Fernández F.

Cabe destacar que Edelma, es una de las pocas existentes en Cauquenes, que hasta el momento otorgaba fuente de trabajo estable. Ahora, al liquidarla, quedan cesantes unas 70 personas, problema que no es menor en esta zona, considerada como la más pobre del Maule y el país.

Se supo además que ya la ex cajonera, tiene suspendido el servicio de agua potable por millonarias facturas impagas a Nuevo Sur.

Los perjudicados han mantenido contacto con el gobernador Francisco Ruiz Muñoz, y alcalde Juan Carlos Muñoz Rojas autoridad que ha entregado ayudas sociales a los desocupados .