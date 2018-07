Próximo sistema frontal será “más activo”

Según agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Lluvia “no vendrá acompañada de viento”, concentrándose en las jornadas de mañana miércoles y el jueves de la presente semana, con un promedio de 80 milímetros.

TALCA. Tras lo que fue el paso de un sistema frontal durante el fin de semana recién pasado, que dejó precipitaciones en toda la Región del Maule, se espera para la presente semana otro episodio de tales características, aunque esta vez se presume que será “más activo”. Así lo afirmó el académico, Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Se espera, de hecho, que en el Maule tal sistema implique “precipitaciones cercanas a 50 milímetros en la costa, alrededor de 35 a 40 milímetros en el valle central y en la precordillera podría llegar incluso hasta 60 a 70 milímetros de precipitación, con nieve sobre los dos mil metros de altura”. A ello agregó que “no vendrá acompañado de viento”, concentrándose la lluvia en las jornadas de este miércoles y jueves de la presente semana, con un promedio de 80 milímetros. Tras lo que fue el paso de un sistema frontal durante el fin de semana recién pasado, que dejó precipitaciones en toda la Región del Maule, se espera para la presente semana otro episodio de tales características, aunque esta vez se presume que será “más activo”. Así lo afirmó el académico, Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Se espera, de hecho, que en el Maule tal sistema implique “precipitaciones cercanas a 50 milímetros en la costa, alrededor de 35 a 40 milímetros en el valle central y en la precordillera podría llegar incluso hasta 60 a 70 milímetros de precipitación, con nieve sobre los dos mil metros de altura”. A ello agregó que “no vendrá acompañado de viento”, concentrándose la lluvia en las jornadas de este miércoles y jueves de la presente semana, con un promedio de 80 milímetros.

LLUVIA ATÍPICA

González acotó que julio se prevé muy similar a junio, donde la lluvia ha sido más bien “atípica”, donde precipitó “durante los primeros días y después no volvió a llover hasta fines de mes”. “Julio se estaría presentando igual que junio. Debiera llover las primeras semanas de julio, alrededor de unos 80 milímetros y quizás las lluvias se retomen a finales de julio. Lo cual no es una lluvia extensa en el tiempo, sino que bastante puntual y esporádica, lo cual hace que el déficit de lluvia en este momento en la Región del Maule, en promedio, llegue a un 20 o un 25%, que en algo va a paliar este mes de julio, que casi es el penúltimo de invierno, porque agosto ya es un mes casi de primavera”, subrayó. Respecto a los agricultores, estas lluvias no deberían generar “mayores inconvenientes”, puesto que por estos días las actividades de dicho rubro “están prácticamente en receso”.