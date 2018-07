Pequeñas y medianas empresas cauqueninas muestran el camino para emprender con éxito

Zona de oportunidades. En sus casi tres años de funcionamiento el CDN se ha convertido en un espacio en el que emprendedores y empresarios de menor tamaño pueden capacitarse y nutrirse totalmente gratis con asesorías y temas de alto valor para el éxito de sus proyectos.

CAUQUENES/TALCA. Un positivo balance es el que realizó el Centro de Desarrollo de Negocios (CDN) de Cauquenes de Sercotec, operado por la Universidad Católica del Maule (UCM), en sus casi tres años de funcionamiento, espacio en el que emprendedores y empresarios de menor tamaño pueden capacitarse y nutrirse totalmente gratis con asesorías y temas de alto valor para el éxito de sus proyectos.

“Nuestro mayor porcentaje de trabajo está en terreno, vinculándonos con la comunidad, construyendo confianzas. Abarcamos todas las comunas de la zona de rezago, Cauquenes, Chanco, Pelluhue y Empedrado”, precisó Rodrigo Uribe, director del CDN.

Cantidad de usuarios asesorados, número de clientes que hayan aumentado ventas, que hayan contratado personal y obtenido financiamiento privado, son parte de los indicadores que Uribe consignó como positivos.

“Son metas que estamos cumpliendo, al igual que el año pasado, donde lo hicimos dos meses antes de culminar nuestro año calendario que va desde octubre a septiembre”, dijo.

El director del CDN Cauquenes agregó que en estos tres años han visto que hay potencial, pero se necesita ayuda social y económica.

“Más que una zona de rezago me gusta llamarla zona de oportunidades, ya que hay muchas, por ejemplo, en Pelluhue, tiene una costanera preciosa, turismo e historia o también potenciar el tema del vino, entre otros”, enfatizó Uribe.

DE CAUQUENES AL MUNDO

Daniela Bustos, ingeniera agrícola, empresaria cauquenina y propietaria de la empresa ‘Dabu Healthy Food’ que procesa y comercializa productos saludables tales como el maqui, rosa mosqueta y cochayuyo en polvo, sabe del apoyo del CDN.

Daniela, según resaltan desde el CDN Cauquenes destacó siempre por su empeño y corazón, siendo la primera usuaria del Centro en constituirse como clienta de manera formal.

“Me recibieron y me vieron con tantas ganas, porque tenía mi idea, mi análisis, pero no el financiamiento. Tenía 22 años en ese entonces, me ayudaron con capacitación, asesoría y a ordenar mis ideas, con un plan de negocios, visualizar mi cliente, postulaciones a fondos, entre otros puntos. En estos dos años nunca me han dejado de lado, siempre han estado conmigo. Si no hubiese sido por el CDN no sería lo que soy actualmente, ni tendría lo que tengo”, recalcó.

“Me acabo de adjudicar el fondo Crece de Zonas Rezagadas de Sercotec -6 millones 500 mil pesos, para adquirir la maquinaria necesaria- y con este apoyo espero poder exportar mis productos al extranjero de aquí a dos años y seguir creciendo en cuanto a productos, incorporando, por ejemplo, algas u hongos”, indicó Daniela, quien en 2016 obtuvo un financiamiento Capital Semilla.

Antes de establecer su local, ubicado cerca del centro de Cauquenes, Daniela viajó a Santiago muchas veces a comercializar sus productos en el sector alto de la capital. Actualmente a través de su sitio web y redes sociales es éxito en ventas.

MEJOR CALIDAD DE VIDA

Si hay algo que sobra en el CDN Cauquenes son historias humanas. Una de ella es la que protagonizan Marisel Muena, de profesión ingeniera en gestión turística, y su marido, Diego Guerrero, laboratorista dental.

“En 2014 nació nuestro hijo y vinieron hartos cambios como familia y a raíz de eso, quisimos mejorar nuestra calidad de vida y venirnos a un lugar tranquilo”, contó Marisela, cauquenina y empresaria –actual dueña de la pastelería y cafetería ‘Sabores Tradicional y Casero’, quien tras años viviendo en Santiago decidió junto a su pareja renunciar a sus trabajos y retornar al hogar.

“Nos la jugamos con todo, dejamos nuestros trabajos y decidimos venirnos a la casa de mi familia para empezar”, contó Marisela, quienes junto a su marido antes de colocar su local, tuvieron que trabajar en la casa de su madre a pedido.

“El CDN fue fundamental, nos orientó y apoyó en la postulación de un Capital Semilla Emprende y lo adjudicamos en 2016, y ahí vinieron más recursos y emprendimos con construir al lado de la casa de mi mamá una pastelería, compramos maquinaria y ahí creamos sala de venta y de producción, pudiendo abrir a público y fortalecer la difusión”, explicó Marisela.

Fue así como en octubre de 2017 abre “Sabores Tradicional y Casero”, espacio que ofrece productos 100% caseros, café de especialidades y donde incluso cuentan con una zona de recreación para niños.

“Nos conocen más y estamos felices, porque estamos grandes, agregamos la línea de productos saludable, como sin gluten y azúcar. Aparte de ser un café y pastelería, queremos modificar el espacio y tener una sala de reuniones, que no hay en Cauquenes”, concluyó la empresaria cauquenina.