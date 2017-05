Pedirán que se implemente marcha blanca por episodios ambientales críticos en Linares

Reclamos. Una de las solicitudes es que durante este año no se cursen multas; solo partes de cortesía.

. Ante una serie de reclamos de la comunidad linarense por multas que han sido cursadas por fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria tras la dictación de decretos de pre emergencia ambiental, el presidente de la Comisión Turismo y Medioambiente del CORE, Carlos Gajardo, solicitará retrotraer el proceso a una etapa de marcha blanca.

PARTES DE CORTESÍA

“Ocurre que vecinos y vecinas no fueron informados de estas acciones para cuando se producen episodios críticos, lo que ha generado confusión. Por eso le pedimos al intendente una especie de marcha blanca. Que este año no se cursen multas; solamente se cursen multas de cortesía, es decir, que vaya el inspector y advierta que si el próximo año la persona está emitiendo humo, va a tener una multa, pero este año solamente se le curse un parte de cortesía. Linares es una de las ciudades que tiene menos trabajo y más cesantía y que ahora más encima le digamos a la gente que no puede usar leña o que las vamos a multar, creo que es una falta de respeto, es una agresión contra las familias linarenses”, indicó el consejero Gajardo.

Agregó que con ese propósito se pedirá una audiencia con el intendente Pablo Meza y al mismo tiempo se solicitó que asistan a una reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del CORE, los seremis de Medio Ambiente, Salud y Energía, junto a la directora regional de Conaf, para analizar la implementación de un proceso de marcha blanca en Linares.

HUMOS VISIBLES

“Lo cierto es que la prohibición de leña no está dentro del decreto de episodios críticos para Linares. Lo que está en el decreto y es sancionado, es la emisión de humos visibles. Ahora esto se previene con leña seca de un 25% o menor de humedad, regulando el tiraje a mediana intensidad y limpiando de buena forma los tubos, por tanto, las familias sí pueden ocupar leña seca, pero que no emita humo visible”, agregó Gajardo.

Finalmente el personero anunció la programación de una serie de reuniones con las Juntas de Vecinos de Linares, en donde se explicará de buena forma y de primera fuente, en qué consiste este decreto, en qué les puede afectar y qué cambios deberán realizar en sus estufas a leña.

“La comisión Turismo y Medio Ambiente del CORE consiguió avanzar en el recambio de calefactores, el proyecto de secado de leña e instalación de una Central de Monitoreo del Aire en Linares, pero no es el ánimo perjudicar a la población cursando infracciones”, puntualizó.